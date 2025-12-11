RIJEKA - CELJE 3-0 Nogometaši Victora Sancheza sjajno su zatvorili potencijalnog reprezentativca Hrvatske Franka Kovačevića, dok je Radeljić glavom asistirao za prva dva gola svoje momčadi...
Rijeka i dalje želi nokaut fazu! Fruk je odavno prerastao HNL, Radeljić dojmljiv pred oba gola
Rijeka je stigla do nove europske pobjede, na Rujevici je "palo" Celje 3-0. Junak utakmice bio je dvostruki asistent Radeljić, a zabijali su Adu-Adjei, Petrovič i Fruk. Radeljić je bio ključna figuran dvoboja, reprezentativac BiH je zatvorio sve prilaze svojim vratima, ali i glavom asistirao za prva dva gola Rijeke. Poslije toga, sve je bilo puno lakše...
