Rijeka i dalje želi nokaut fazu! Fruk je odavno prerastao HNL, Radeljić dojmljiv pred oba gola

Piše Hrvoje Tironi,
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - CELJE 3-0 Nogometaši Victora Sancheza sjajno su zatvorili potencijalnog reprezentativca Hrvatske Franka Kovačevića, dok je Radeljić glavom asistirao za prva dva gola svoje momčadi...

Rijeka je stigla do nove europske pobjede, na Rujevici je "palo" Celje 3-0. Junak utakmice bio je dvostruki asistent Radeljić, a zabijali su Adu-Adjei, Petrovič i Fruk. Radeljić je bio ključna figuran dvoboja, reprezentativac BiH je zatvorio sve prilaze svojim vratima, ali i glavom asistirao za prva dva gola Rijeke. Poslije toga, sve je bilo puno lakše...

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić
Izrazito je popularna na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati je gotovo dva milijuna ljudi. Ima tu i osuda i negativnih komentara. Rusku bodibildericu Vladislavu zbog fizičke građe zovu Hulk

