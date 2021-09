Rijeka je na vrhu Prve HNL. Isti broj bodova kao i Osijek, ali s utakmicom manje. Dakle, ima puno razloga za zadovoljstvo, ali i segmenata igre koje de-fi-ni-ti-vno treba popraviti. I o tome je, među ostalim, u eteru Radio Rijeke govorio generalni klupski menadžer za sport Robert Palikuća (43).

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bijelih snova

- Kontinuitet je ono što brine u zadnjim utakmicama, treba igrati na istoj razini: 95 minuta. Prvi smo, ali ne gledam tablicu nego kontinuitet. Bilo je jako dobrih faza utakmica, s balansom u igri, ali i jako loših. Mora se smanjiti broj individualnih pogrešaka. I biti konstantniji - priča Palikuća.

- Imali smo realnu šansu proći PAOK, koji je bolji od nas, jedno poluvrijeme smo potpuno izgubili, a kad smo se popravili onda nas je pokopao individualni kiks. A može se protiv jačih i bogatijih. To je Rijeka već pokazivala u svojoj povijesti, a pokazao je i Dragovoljac protiv nas u petak.

U remiju kod Hrvatskog dragovoljca (2-2) Palikuća je vidio još jednu stvar koja mu se nimalo nije sviđala.

- Dogodilo se drugi puta da nas je VAR oštetio. Prvi put je to bilo u Osijeku. Nakon Osijeka je bila javna isprika da je linija bila krivo povučena, a to je poluistina. Govorili su da je linije bila povučena zbog Obregona koji je i ovako i onako bio u zaleđu, a nije bilo priča o Muriću. I nitko to nije spominjao?!

U Kranjčevićevoj?

- U Kranjčevićevoj ulici nisam vidio zaleđe, nisam vidio da je netko dirao loptu, a prekid je trajao jako dugo. Pitao sam suce i VAR suce nakon utakmice što je konkretno bilo i... Nisam dobio nikakvu izjavu?! Izgleda da se neke odluke donose intuitivno, a ne na temelju konkretnih stvari. Ono u Osijeku je bila kapitalna pogreška, a u Kranjčevićevoj se ništa nije vidjelo, a donijeli su odluku da je bilo zaleđe. To nije u redu, svi mi imamo svoje ciljeve, a jedan ili dva boda mogu bitno promijeniti stvari.

Prijelazni rok je započeo bivši sportski direktor Ivan Mance, a onda vi preuzeli kormilo. I obavili sjajan posao. Rijeka je napadački raskošna, sa golemim brojem opcija, ali... Josip Drmić ipak se ističe iznad svih.

Kolike su šanse da nakon ove sezone ostane na Rujevici?

- Rijeka s Drmićem već potpisan ugovor za sljedeću sezonu. Ali i dogovor: ako dobije ponudu koja se ne odbija (Liga 'petice' npr.)... Može otići.

Golgeter neće igrati u utorak u Kupu u Pitomači zbog ozljede zadnje lože, a pauzirat će i crnogorski lijevi bočni Vukčević kojem zarastaju šavovi na razbijenoj arkadi.

- Kup je natjecanje u kojem Rijeka uvijek želi ići do kraja. No moramo imati kontinuirani balans u igri. Jasno je da sve ne može biti odmah 100% uigrano jer momčad je stvarana kroz duže razdoblje, puno je novih igrača došlo (namjera je imati što modernije i dinamičnije igrače i istu takvu igru) pa je potrebno vrijeme da se sve uštima.

Ostalo je u zraku visjeti: 'ali'...

- Ali daleko je bolje o prostoru za napredak tj. kiksevima koje treba ispraviti razgovarati sada kad smo prvi. A u tom smislu je sve jasno. Rijeka mora imati: balans u igri i kontinuitet igre kroz 95 minuta te drastično smanjiti broj individualnih i neforsiranih, a kapitalnih pogrešaka koje su nas već skupo koštale i u Europi i u HNL-u - zaključio je Palikuća.

Nitko iz kluba nije izrijekom podvukao nijedno ime, ali kompletna klupska struka i uprava nakon remija u Kranjčevićevoj bili su poprilično iziritirani kiksevima Darka Velkovskog (26) koji sjajno igra za reprezentaciju, a silno oscilira za Rijeku. Pa se jedva čeka da se u sastav vrati kapetan Ivan Smolčić (21), mlađi, ali daleko koncentriraniji i fokusiraniji stoper te, na kraju krajeva, igrač koji će Rijeci danas-sutra donijeti itekako lijepu zaradu.