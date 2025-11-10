Obavijesti

Sport

Komentari 4
MIRIS DEBAKLA

Rijeka i Osijek samo su jednom u 20 godina bili lošiji na tablici!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka i Osijek samo su jednom u 20 godina bili lošiji na tablici!
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon 13 odigranih utakmica Rijeka je osma, a Osijek deseti. Momčad s Kvarnera je lošija bila u sezoni 2023/24., a Osijek se u zadnjem kolu spasio od ispadanja kada je nakon 13. kola bio zadnji

Rijeka i dalje nije izašla iz igračke krize te je u 13. kolu ponovo ostala "kratkih rukava". Koban je bio Varaždin koji je s 1-0 nanio peti poraz aktualnom prvaku ove sezone. Još je gore u Osijeku koji je nakon 13. kola zadnji, a Željko Sopić još uvijek nije donio prijeko potrebnu energiju. Početak ove sezone za oba kluba je povijesno loš te u zadnjih 20 godina rijetko se dogodilo da su Osijek i Rijeka pri dnu, a ovo je svakako prva sezona da zajedno borave ispod petog mjesta nakon 13. kola.

Pokretanje videa...

Varaždin - Rijeka 01:47
Varaždin - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Rijeka nakon 13 odigranih utakmica ove sezone ima 14 bodova i nalazi se na osmom mjestu. U zadnjih 20 godina, momčad s Kvarnera je samo jednom lošije ušla u sezonu i to ne tako davno. U sezoni 2022/23. je Rijeka nakon 13, kola također bila osma, a imala je 12 bodova. Trener je tada bio talijanski stručnjak Serse Cosmi. Te su sezone Riječani završili na četvrtom mjestu sa 49 bodova i to 32 boda iza prvoplasiranog Dinama. U sezoni 2011/12. je Rijeka također bila osma, ali je imala 19 bodova. Nešto prije tog 13. kola je otkaz dobio Nenad Gračan. 

Cosmijeva Rijeka je u istom periodu bila gol-razliku -6, dok ova Sanchezova ima nula (17 zabijenih i 17 primljenih). Španjolac je već sada dovoljno u Rijeci da bi se njegov potpis trebao vidjeti, ali toga za sada nema i prvak se jako muči. Već zaostaje velikih 15 bodova od vodećeg Hajduka te je pet bodova od mjesta koje vode u Europu.

Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - NK Lokomotiva u 13. kolu Prve HNL
Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - NK Lokomotiva u 13. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osijekov ulazak u sezonu je katastrofalan, a zadnji put kada su bili 10. nakon 13 kola su se u zadnjem kolu spasili od ispadanja! Bilo je to u sezoni 2013/14., što i je najlošiji ulazak Osijeka u sezonu u zadnjih 20 godina. Sada Osijek ima 10 bodova, a tada je imao sedam, ali je mjesto na tablici isto.

Pokretanje videa...

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Te se sezone Osijek spasio ispadanja u završnici zadnjeg kola, u 83. minuti Josip Barišić zabio je za izjednačenje protiv Hrvatskog dragovoljca i tako na jedvite jade ostao u HNL-u. Bila je to iznimno turbulentna sezona za Osječane koji su u veljači 2014. pokrenuli postupak predstečajne nagodbe zbog duga od 65 milijuna kuna. Dvije godine kasnije u klub je ušao mađarski biznismen Lorinc Meszaros i preuzeo oko 75 posto klupskih dionica. 

Jedina "dobra" stvar u svemu tome je što ovaj Osijek prima puno manje golova nego Osijek te kobne sezone, ali se Sopićevoj momčadi ne piše dobro ako ovako nastave.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jako loš ulazak u sezonu za dvije momčadi "velike četvorke", a kraju toga se i dalje ne nazire kraj. Dobro će im doći stanka za reprezentacije da se rekuperiraju te preokrenu kurs za 180 stupnjeva jer im se "smiješi" povijesno loša sezona u HNL-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama. Sad je zasjala u emisiji Studio HNL
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025