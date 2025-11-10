Rijeka i Osijek samo su jednom u 20 godina bili lošiji na tablici!

Rijeka i dalje nije izašla iz igračke krize te je u 13. kolu ponovo ostala "kratkih rukava". Koban je bio Varaždin koji je s 1-0 nanio peti poraz aktualnom prvaku ove sezone. Još je gore u Osijeku koji je nakon 13. kola zadnji, a Željko Sopić još uvijek nije donio prijeko potrebnu energiju. Početak ove sezone za oba kluba je povijesno loš te u zadnjih 20 godina rijetko se dogodilo da su Osijek i Rijeka pri dnu, a ovo je svakako prva sezona da zajedno borave ispod petog mjesta nakon 13. kola.

Rijeka nakon 13 odigranih utakmica ove sezone ima 14 bodova i nalazi se na osmom mjestu. U zadnjih 20 godina, momčad s Kvarnera je samo jednom lošije ušla u sezonu i to ne tako davno. U sezoni 2022/23. je Rijeka nakon 13, kola također bila osma, a imala je 12 bodova. Trener je tada bio talijanski stručnjak Serse Cosmi. Te su sezone Riječani završili na četvrtom mjestu sa 49 bodova i to 32 boda iza prvoplasiranog Dinama. U sezoni 2011/12. je Rijeka također bila osma, ali je imala 19 bodova. Nešto prije tog 13. kola je otkaz dobio Nenad Gračan.

Cosmijeva Rijeka je u istom periodu bila gol-razliku -6, dok ova Sanchezova ima nula (17 zabijenih i 17 primljenih). Španjolac je već sada dovoljno u Rijeci da bi se njegov potpis trebao vidjeti, ali toga za sada nema i prvak se jako muči. Već zaostaje velikih 15 bodova od vodećeg Hajduka te je pet bodova od mjesta koje vode u Europu.

Rijeka: Utakmica HNK Rijeka - NK Lokomotiva u 13. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osijekov ulazak u sezonu je katastrofalan, a zadnji put kada su bili 10. nakon 13 kola su se u zadnjem kolu spasili od ispadanja! Bilo je to u sezoni 2013/14., što i je najlošiji ulazak Osijeka u sezonu u zadnjih 20 godina. Sada Osijek ima 10 bodova, a tada je imao sedam, ali je mjesto na tablici isto.

Te se sezone Osijek spasio ispadanja u završnici zadnjeg kola, u 83. minuti Josip Barišić zabio je za izjednačenje protiv Hrvatskog dragovoljca i tako na jedvite jade ostao u HNL-u. Bila je to iznimno turbulentna sezona za Osječane koji su u veljači 2014. pokrenuli postupak predstečajne nagodbe zbog duga od 65 milijuna kuna. Dvije godine kasnije u klub je ušao mađarski biznismen Lorinc Meszaros i preuzeo oko 75 posto klupskih dionica.

Jedina "dobra" stvar u svemu tome je što ovaj Osijek prima puno manje golova nego Osijek te kobne sezone, ali se Sopićevoj momčadi ne piše dobro ako ovako nastave.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jako loš ulazak u sezonu za dvije momčadi "velike četvorke", a kraju toga se i dalje ne nazire kraj. Dobro će im doći stanka za reprezentacije da se rekuperiraju te preokrenu kurs za 180 stupnjeva jer im se "smiješi" povijesno loša sezona u HNL-u.