Rijeka ide na Gibraltar: 'Mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti'

Rijeka će u četvrtak gostovati na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Nakon poraza od Noaha i dvodnevnog susreta, pa i pobjede, protiv Sparte iz Praga, ova utakmica je idealna za nova tri boda na kontu momčadi s Kvarnera. Riječani su veliki favoriti u ovoj utakmici te bi trebali bez velikih muka prići kroz Gibraltar. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

- Prije svega, bit će to vrlo zahtjevna utakmica, u to nema sumnje. Možemo najprije govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju, tako da se moramo prilagoditi. To je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi, kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drugačija. Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu - rekao je pa dodao:

- Što se tiče kvalitete, na papiru imamo bolju momčad, ali moje iskustvo kaže da u ovakvim utakmicama, ako podcijeniš protivnika, možeš upasti u velike probleme. Danas u nogometu moraš biti maksimalno fokusiran u svakoj utakmici, jer sve momčadi imaju kapacitet pobijediti ako nisi potpuno koncentriran. Moramo biti dobro organizirani, agresivni bez lopte, a isto tako raditi ono što moramo u fazi napada.

Naglasio je i kako moraju biti oprezni te je govorio i o stanju momčadi.

- Pristupit ćemo utakmici kao favoriti. Analizirali smo suparnika, imaju dobre automatizme u igri, vole igrati kroz posjed, imaju nekoliko jako kvalitetnih igrača koji mogu biti opasni ako im se ostavi previše prostora. Moramo dominirati na terenu djelima, a ne riječima. Najvažniji je pravi pristup i nipošto ne podcijeniti suparnika. Moramo biti spremni na tešku utakmicu. U ovakvim okolnostima, na umjetnoj travi, razlike u kvaliteti često se smanjuju i sve se mora dokazati na terenu - rekao je Sanchez pa dodao:

- Momčad pokazuje napredak u svim segmentima igre, ima pravi utjecaj na događanja na travnjaku. Zadovoljni smo, ali i dalje guramo igrače da nastave napredovati, ne samo taktički i fizički, nego i individualno, u duel igri.

Rijeka će imati i veliku podršku svojih navijača na čemu se Sanchez posebno zahvalio i obećao da će dati sve od sebe na terenu. Utakmica počinje u 21 sat.