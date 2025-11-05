Obavijesti

Sport

Komentari 3
TRENER NAJAVIO SUSRET

Rijeka ide na Gibraltar: 'Mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka ide na Gibraltar: 'Mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti'
Rijeka: Trener Victor Sanchez i igrač Justas Lasickas na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju, tako da se moramo prilagoditi, rekao je trener Rijeke

Rijeka će u četvrtak gostovati na Gibraltaru protiv Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige. Nakon poraza od Noaha i dvodnevnog susreta, pa i pobjede, protiv Sparte iz Praga, ova utakmica je idealna za nova tri boda na kontu momčadi s Kvarnera. Riječani su veliki favoriti u ovoj utakmici te bi trebali bez velikih muka prići kroz Gibraltar. Utakmicu je najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte
Rijeka: Utakmica Konferncijske lige između Rijeke i Sparte | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Prije svega, bit će to vrlo zahtjevna utakmica, u to nema sumnje. Možemo najprije govoriti o okolnostima. Igramo na umjetnoj travi. Informacije koje imamo govore da to nije najnovija generacija umjetne trave, pa ne očekujemo teren u najboljem stanju, tako da se moramo prilagoditi. To je najvažnije. Pripremamo momčad trenirajući i na umjetnoj travi, kako bismo to testirali, ali naša je nova generacija umjetne trave i bit će drugačija. Moramo se prilagoditi, prvenstveno brzini kojom lopta putuje po terenu - rekao je pa dodao:

- Što se tiče kvalitete, na papiru imamo bolju momčad, ali moje iskustvo kaže da u ovakvim utakmicama, ako podcijeniš protivnika, možeš upasti u velike probleme. Danas u nogometu moraš biti maksimalno fokusiran u svakoj utakmici, jer sve momčadi imaju kapacitet pobijediti ako nisi potpuno koncentriran. Moramo biti dobro organizirani, agresivni bez lopte, a isto tako raditi ono što moramo u fazi napada.

Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Naglasio je i kako moraju biti oprezni te je govorio i o stanju momčadi. 

- Pristupit ćemo utakmici kao favoriti. Analizirali smo suparnika, imaju dobre automatizme u igri, vole igrati kroz posjed, imaju nekoliko jako kvalitetnih igrača koji mogu biti opasni ako im se ostavi previše prostora. Moramo dominirati na terenu djelima, a ne riječima. Najvažniji je pravi pristup i nipošto ne podcijeniti suparnika. Moramo biti spremni na tešku utakmicu. U ovakvim okolnostima, na umjetnoj travi, razlike u kvaliteti često se smanjuju i sve se mora dokazati na terenu - rekao je Sanchez pa dodao:

- Momčad pokazuje napredak u svim segmentima igre, ima pravi utjecaj na događanja na travnjaku. Zadovoljni smo, ali i dalje guramo igrače da nastave napredovati, ne samo taktički i fizički, nego i individualno, u duel igri.

Rijeka će imati i veliku podršku svojih navijača na čemu se Sanchez posebno zahvalio i obećao da će dati sve od sebe na terenu. Utakmica počinje u 21 sat. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom
ATRAKTIVNA SPLIĆANKA

FOTO Odbojkašica zaludjela navijače senzualnom tetovažom

Odbojkašica Barbara Đapić početkom godine potpisala je za Benficu koja je nakon 50 godina osvojila naslov prvakinja Portugala. Splićanku na Instagramu prati 260.000 ljudi
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem, poručuje Komisija
VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!
SJAJNE UTAKMICE

VIDEO Liverpool srušio Real na Anfieldu, Bayern s igračem manje nokautirao Parižane!

Liverpool je golom Mac Allistera pobijedio Real koji nije puno pokazao. Courtois je spašavao Real od većeg poraza. Luis Diaz je donio dva gola Bayernu pa dobio crveni, ali su Bavarci uspjeli pobijediti PSG 2-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025