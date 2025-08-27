Rijeka čeka Maksimir u Kupu, Dinamo na imenjaka, a Hajduk ide u goste kod četvrtoligaša

Nakon što su odigrane sve utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa, sada su poznati i parovi prve glavne runde, odnosno šesnaestine finala. Tako u ovoj rundi na teren izlaze Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek i ostali prvoligaši. Ždrijeb je donio zanimljive parove, a "velika četvorka" opet će ići na gostovanja.

U šesnaestini finala nema klasičnog izvlačenja parova pa su se oni odredili temeljem kup-koeficijenta ostvarenog u proteklih pet sezona. Dinamo i Hajduk izjednačeni su na vrhu te imaju 155 kup-bodova. Tako će Dinamo ići u goste svom imenjaku iz Predavca u okolici Bjelovara, a Hajduk će igrati u Koprivnici protiv Koprivnice koja igra četvrtu ligu.

Branitelj trofeja u Kupu, Rijeka, svoj put će započeti na gostovanju u Zagrebu protiv Maksimira, a Osijek ide u Pulu gdje će igrati protiv Uljanika. Slaven Belupo ide u Kotoribu, Istra će igrati protiv Neretve, Gorica još čeka svog protivnika, Lokomotiva neće daleko na gostovanje te će igrati protiv Dugog Sela. Varaždin igra protiv Gaj Mača, a Vukovar će odmjeriti snage s Cibalijom.

Utakmice šesnaestine finala igrat će se preko tjedna u rujnu, a točna satnica bit će određena naknadno.

Svi parovi šesnaestine finala Kupa:

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Maksimir - Rijeka

Graničar Kotoriba - Slaven Belupo

Neretva - Istra 1961

Uljanik - Osijek

Libertas / Opatija - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 - Cibalia

Karlovac 1919 - Belišće

