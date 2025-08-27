Obavijesti

Sport

Komentari 2
ŠESNAESTINA FINALA KUPA

Rijeka čeka Maksimir u Kupu, Dinamo na imenjaka, a Hajduk ide u goste kod četvrtoligaša

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka čeka Maksimir u Kupu, Dinamo na imenjaka, a Hajduk ide u goste kod četvrtoligaša
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka će trofej kreće braniti u Zagrebu protiv Maksimira, Dinamo igra protiv Dinama iz Predavca, Hajduk igra protiv Koprivnice, a Osijek putuje u Istru protiv Uljanika

Nakon što su odigrane sve utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa, sada su poznati i parovi prve glavne runde, odnosno šesnaestine finala. Tako u ovoj rundi na teren izlaze Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek i ostali prvoligaši. Ždrijeb je donio zanimljive parove, a "velika četvorka" opet će ići na gostovanja.

UOČI UZVRATA Đalović: Skinuli smo teret i ušli u Konferencijsku ligu. Ali ljepše je igrati protiv jačih momčadi
Đalović: Skinuli smo teret i ušli u Konferencijsku ligu. Ali ljepše je igrati protiv jačih momčadi
SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored i ljestvica HNL-a, svih Kup utakmica i Europe 2025/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih Kup utakmica i Europe 2025/26.

U šesnaestini finala nema klasičnog izvlačenja parova pa su se oni odredili temeljem kup-koeficijenta ostvarenog u proteklih pet sezona. Dinamo i Hajduk izjednačeni su na vrhu te imaju 155 kup-bodova. Tako će Dinamo ići u goste svom imenjaku iz Predavca u okolici Bjelovara, a Hajduk će igrati u Koprivnici protiv Koprivnice koja igra četvrtu ligu.

Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport Hrvatski nogometni kup, finale, 2. utakmica, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Branitelj trofeja u Kupu, Rijeka, svoj put će započeti na gostovanju u Zagrebu protiv Maksimira, a Osijek ide u Pulu gdje će igrati protiv Uljanika. Slaven Belupo ide u Kotoribu, Istra će igrati protiv Neretve, Gorica još čeka svog protivnika, Lokomotiva neće daleko na gostovanje te će igrati protiv Dugog Sela. Varaždin igra protiv Gaj Mača, a Vukovar će odmjeriti snage s Cibalijom. 

Utakmice šesnaestine finala igrat će se preko tjedna u rujnu, a točna satnica bit će određena naknadno.

Svi parovi šesnaestine finala Kupa: 

  • Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
  • Koprivnica - Hajduk
  • Maksimir - Rijeka
  • Graničar Kotoriba - Slaven Belupo
  • Neretva - Istra 1961
  • Uljanik - Osijek
  • Libertas / Opatija - Gorica
  • Varteks - Šibenik
  • Dugo Selo - Lokomotiva
  • Solin - Rudeš
  • Gaj Mače - Varaždin
  • Kurilovec - Oriolik
  • Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo
  • Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
  • Vukovar 1991 - Cibalia
  • Karlovac 1919 - Belišće
     

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Bivši igrač Chelseaja vratio se u drugu ligu

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Zvijezda Uniteda opet ide u Španjolsku, bivši hajdukovac u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025