Rijeka ispala, ali Francuzi bruje o Hrvatu: 'Zapamtite to ime...'

Rijeka je okončala europski put. U uzvratnoj utakmici osmine finala Konferencijske lige odigrala je 1-1 protiv Strasbourga na Stade de la Meinau, što nakon poraza 2-1 na Rujevici nije bilo dovoljno za prolaz. Momčad je odigrala hrabro, bila nadomak senzacije i izbacivanja favoriziranog francuskog prvoligaša, no na kraju je presudila veća individualna kvaliteta domaćina. Ipak, unatoč eliminaciji, francuski mediji nisu štedjeli pohvale na račun hrvatskog prvaka, a jedno se ime posebno isticalo u njihovim izvještajima, ono Tonija Fruka.

Šok na Meinauu i "neočekivani udarac"

Strasbourg je u utakmicu ušao kao izraziti favorit. Nakon pobjede u Hrvatskoj, očekivala se rutinska potvrda prolaska pred ispunjenim tribinama, no Rijeka je imala drugačije planove. Flashscore je opisao Rijekin vodeći gol kao "suckerpunch" (neočekivani udarac) koji je utišao domaću publiku. Igrala se 21. minuta kada je momčad Victora Sancheza "lakoćom probila" obranu Strasbourga. Amer Gojak sjajno je prošao po krilu i poslao povratnu loptu, a na nju je natrčao Toni Fruk i preciznim udarcem s desetak metara matirao golmana Mikea Pendersa za vodstvo.

U tim trenucima, ukupan rezultat bio je poravnat na 2-2, a panika se uvukla u redove momčadi Garyja O'Neila. Francuski izvještaji navode kako su domaći igrači odigrali "nedovoljno dobro" i "razočaravajuće" prvo poluvrijeme, ostavljajući previše prostora Riječanima koji su prijetili iz kontranapada. Strah od ispadanja bio je itekako prisutan, pogotovo jer je Strasbourg postao jedini preostali francuski predstavnik u Europskoj i Konferencijskoj ligi nakon što su istog dana ispali Lyon i Lille.

"Fruk je ime koje treba zapamtiti"

Iako je Argentinac Valentin Barco golom u 71. minuti spasio Strasbourg i osigurao mu prolaz u četvrtfinale protiv Mainza, glavna zvijezda večeri u francuskim medijima bio je strijelac jedinog gola za Rijeku. Ugledni Le Figaro posvetio mu je poseban dio u svojoj analizi pod naslovom "Tops et Flops", svrstavši ga među najbolje pojedince večeri.

"Toni Fruk, ime koje treba zapamtiti", piše Le Figaro, ističući kako je 25-godišnji Hrvat, koji nikada nije dobio pravu priliku u Fiorentini gdje je nogometno stasao, ostavio snažan dojam u obje utakmice.

"Izuzetno pokretan, tehnički dotjeran i strijelac u prvom poluvremenu. Fruk je odigrao još jednu sjajnu utakmicu i držao svoju momčad u igri do samoga kraja. Mogao je postati i junak susreta", navode.

Francuzi su pohvalili njegovu sposobnost da se oslobodi čuvara i konstantno prijeti iz drugog plana, a njegov gol bio je peti u samo šest nastupa u ovosezonskom izdanju Konferencijske lige. Mediji zaključuju kako je Fruk svojom izvedbom potvrdio status jednog od najuzbudljivijih igrača HNL-a i da će "ovakvim partijama sigurno privući pažnju brojnih skauta". Rijeka je možda ispala, ali njezin je veznjak na velikoj pozornici pokazao kvalitetu za "lige petice".