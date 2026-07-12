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PRED POČETAK SEZONE

Rijeka izgubila od osme ekipe Slovenije: 'Moramo smanjiti dekoncentraciju i biti čvršći...'

Piše Josip Tolić,
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Rijeka izgubila od osme ekipe Slovenije: 'Moramo smanjiti dekoncentraciju i biti čvršći...'
Foto: HNK Rijeka
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Rijeka je u Murskoj Soboti pala protiv Mure 2-1, ali u stožeru smiruju strasti: pripreme su teške, a prave bitke tek dolaze

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Nakon pobjede u prve tri pripremne utakmice (Bravo, Brinje Grosuplje, Kalcer Radomlje), nogometaši Rijeke u petak su u Murskoj Soboti izgubili od tamošnjega slovenskog prvoligaša Mure, osmoplasniranog sastava prošle sezone, rezultatom 2-1. Jedini gol za bijele zabio je Alfonso Barco u 33., a za pobjednika su pogađali Zagrepčanin Borna Proleta u 56. i Nino Kouter u 90. minuti.

-Domaćinu je to bila generalka za nastavak prvenstva, a momčadi Matjaža Keka ostaje još 12 dana do starta sezone i okršaja u drugom pretkolu Konferencijske lige protiv boljega iz sudara CSKA Sofije i irskog Derry Cityja (prva utakmica 3-2).

- Nikad nije lijepo izgubiti, ali usred smo priprema, opterećenja su i dalje velika, pa kao što nije bilo euforije nakon tri pobjede, tako ni sada nije tragedija izgubiti pripremnu utakmicu. Momčad smo u stvaranju, moramo puno raditi, ali isto tako ne smijemo dozvoljavati da nam se događaju neke pogreške kakve su nam se događale. Kad krenu europske utakmice, pa odmah nakon toga i prvenstvo, moramo smanjiti trenutke dekoncentracije, biti još čvršći, odlučniji - rekao je pomoćni trener Mate Maleš.

- Suparnik je bio organiziran, čestitam im na dobroj utakmici, dok smo mi imali problema u protoku lopte, teško smo nalazili opcije za ugroziti njihov gol. Imali smo kontrolu utakmice dosta dugo, imali smo neke prilike za veću prednost, pa i neke akcije koje smo dobro razigrali do završnog dodavanja ili udarca. Vidim pozitivne stvari, igrači su maksimalno fokusirani na ono što od njih tražimo i vjerujem da će se to vidjeti i na rezultatima - dodao je.

Rijeka bi do prve službene utakmice trebala odigrati još jednu pripremnu.

- Ostalo je još malo vremena, sada fokus prelazi na uigravanje detalja u fazi obrane i u fazi napada. Želimo biti momčad koja će igrati čvrsto i agresivno, koja će dominirati dobrom i modernom igrom. Tome težimo, put do toga je dugačak, ali vjerujem da smo na dobrom tragu i da ćemo tako izgledati već u prvim službenim utakmicama - zaključio je Maleš.

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