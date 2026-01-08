Rijeka je na snježnoj Rujevici predstavila prvog Gruzijca ikad: 'Ovo je povijesni hrvatski klub'

Rijeka je predstavila prvo pojačanje u 2025. godini. Na Rujevicu je stigao Tornike Morčiladze (23), ofenzivac koji može pokrivati obje krilne pozicije i pritom postaje prvi Gruzijac u povijesti riječkog prvoligaša, četvrti u povijesti HNL-a nakon Giorgija Iluridzea (Hajduk, 2013/14.), Giorgija Mčedilišvilija (Gorica, 2018.-2019.) i Giorgija Gague (Istra, 2024/25.).

Nakon potpisa ugovora, Morčiladze nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u klub koji je prošle sezone osvojio naslov prvaka.

- Znam da je Rijeka jedan od povijesnih klubova u Hrvatskoj. Jedva čekam istrčati na travnjak i dati svoj maksimum za ovaj klub. Zašto Rijeka? Rijeka je aktualni prvak, a moje ambicije poklopile su se s ambicijama kluba - rekao je Morčiladze.

O vlastitim kvalitetama nije htio govoriti.

- Ne volim pričati o sebi, sve će se vidjeti na travnjaku.

Rujevica mu nije nepoznata. U studenom 2024. godine ondje je nastupio s mladom reprezentacijom Gruzije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, pa već ima određenu sliku o hrvatskom nogometu.

- Znam ponešto o hrvatskim klubovima i ligi. Svjestan sam da tri ili četiri kluba odskaču i jedva čekam zaigrati protiv njih. Očekivanja u dresu Rijeke? Davat ću maksimum. Znam koliko navijači vole Rijeku, kako grad živi za klub i jedva čekam pokazati što mogu - istaknuo je Morčiladze.