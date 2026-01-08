Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČETVRTI U LIGI

Rijeka je na snježnoj Rujevici predstavila prvog Gruzijca ikad: 'Ovo je povijesni hrvatski klub'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka je na snježnoj Rujevici predstavila prvog Gruzijca ikad: 'Ovo je povijesni hrvatski klub'
4
Foto: HNK Rijeka

Rijeka dovela prvog Gruzijca, Tornikea Morčiladzea! Ambiciozni ofenzivac želi briljirati na krilima aktualnog prvaka

Admiral

Rijeka je predstavila prvo pojačanje u 2025. godini. Na Rujevicu je stigao Tornike Morčiladze (23), ofenzivac koji može pokrivati obje krilne pozicije i pritom postaje prvi Gruzijac u povijesti riječkog prvoligaša, četvrti u povijesti HNL-a nakon Giorgija Iluridzea (Hajduk, 2013/14.), Giorgija Mčedilišvilija (Gorica, 2018.-2019.) i Giorgija Gague (Istra, 2024/25.).

Pokretanje videa...

Rijeka - Gorica 01:32
Rijeka - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Nakon potpisa ugovora, Morčiladze nije skrivao zadovoljstvo dolaskom u klub koji je prošle sezone osvojio naslov prvaka.

- Znam da je Rijeka jedan od povijesnih klubova u Hrvatskoj. Jedva čekam istrčati na travnjak i dati svoj maksimum za ovaj klub. Zašto Rijeka? Rijeka je aktualni prvak, a moje ambicije poklopile su se s ambicijama kluba - rekao je Morčiladze.

O vlastitim kvalitetama nije htio govoriti.

- Ne volim pričati o sebi, sve će se vidjeti na travnjaku.

Foto: HNK Rijeka

Rujevica mu nije nepoznata. U studenom 2024. godine ondje je nastupio s mladom reprezentacijom Gruzije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, pa već ima određenu sliku o hrvatskom nogometu.

- Znam ponešto o hrvatskim klubovima i ligi. Svjestan sam da tri ili četiri kluba odskaču i jedva čekam zaigrati protiv njih. Očekivanja u dresu Rijeke? Davat ću maksimum. Znam koliko navijači vole Rijeku, kako grad živi za klub i jedva čekam pokazati što mogu - istaknuo je Morčiladze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026