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Foto: Vigo Mavrovic/HNK Rijeka
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Rijeka je u Herningu naišla na boljega, ali ove stvari ne bi si trebala dopuštati na Rujevici

Piše Luka Tunjić,

MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0: Dva gola zaostatka daleko su od rezultata koji bi se mogao opisati povoljnim, ali nisu ni nedostižni, ali Rijeka se nije raspala. Ipak, u uzvratu mora pokazati više

Čim je ždrijeb doigravanja Konferencijske lige spojio Rijeku i Midtjylland, bilo je jasno da momčad s Kvarnera čeka zahtjevan europski ispit. Prva utakmica u Herningu to je i potvrdila, danski predstavnik slavio je 2-0 golovima Choa u 20. i Johannesena u 48. minuti te opravdao ulogu favorita. Midtjylland je relativno mirno izgradio dva gola prednosti uoči uzvrata na Rujevici, koji je na rasporedu idućeg četvrtka, 27. kolovoza.

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