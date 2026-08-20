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Rijeka je u Herningu naišla na boljega, ali ove stvari ne bi si trebala dopuštati na Rujevici

Piše Luka Tunjić,

MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0: Dva gola zaostatka daleko su od rezultata koji bi se mogao opisati povoljnim, ali nisu ni nedostižni, ali Rijeka se nije raspala. Ipak, u uzvratu mora pokazati više