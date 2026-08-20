Rijeka je u Herningu naišla na boljega, ali ove stvari ne bi si trebala dopuštati na Rujevici
MIDTJYLLAND - RIJEKA 2-0: Dva gola zaostatka daleko su od rezultata koji bi se mogao opisati povoljnim, ali nisu ni nedostižni, ali Rijeka se nije raspala. Ipak, u uzvratu mora pokazati više
Čim je ždrijeb doigravanja Konferencijske lige spojio Rijeku i Midtjylland, bilo je jasno da momčad s Kvarnera čeka zahtjevan europski ispit. Prva utakmica u Herningu to je i potvrdila, danski predstavnik slavio je 2-0 golovima Choa u 20. i Johannesena u 48. minuti te opravdao ulogu favorita. Midtjylland je relativno mirno izgradio dva gola prednosti uoči uzvrata na Rujevici, koji je na rasporedu idućeg četvrtka, 27. kolovoza.