Moramo odgovoriti na njihovu hrabrost i bezobrazluk, rekao je trener Rijeke uoči uzvrata u Derryju. Očekuje se kako će sjevernoirska momčad opet parkirati autobus ispred svog gola
Rijeka je uvijek znala kako protiv otočkih momčadi, ali jedna stvar brine uoči uzvrata
Victor Sanchez prošle je sezone s Rijekom zauzeo poražavajuću četvrtu poziciju u HNL-u, s čak 33 boda zaostatka za prvoplasiranim Dinamom, ali zato je Španjolac napravio ono što nije uspio nitko od njegovih prethodnika u modernoj eri kluba s Rujevice i zbog čega će njegovo ime u riječkim povijesnim knjigama ostati podcrtano posebnim flomasterom. Ne samo da je izborio proljeće u Europi, već je i dogurao do osmine finala Konferencijske lige, gdje je tijesno ispao od francuskog bogataša Strasbourga, što je bio čaroban uspjeh za klub ranga i budžeta Rijeke, a zbog čega mu se svi navijači i klub moraju nakloniti.
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To je "bijelima" donijelo i zaradu od šest milijuna eura, pa klub nije bio primoran prodavati najbolje igrače. No, nova sezona donosi i novu priču, treba ponovno skupljati pobjede i napuniti blagajnu. Više nema Sancheza, a na klupu se vratio Matjaž Kek, najuspješniji trener u povijesti Rijeke. No, teško će i on nadmašiti Španjolčev europski uspjeh.
Prvi cilj je apsolvirati prvu stepenicu, a ona se zove Derry City. Riječani su na Rujevici slavili 1-0 golom Tonija Fruka, a uzvrat drugog pretkola Konferencijske lige igra se danas u Derryju od 19.30 sati (MAXSport 2). Ukupni pobjednik ovog dvomeča u trećem će pretkolu igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa.
Unatoč pobjedi u prvoj utakmici, Kek ne može biti previše zadovoljan. Jasno, riječ je o prvoj utakmici sezone, a igrači još hvataju formu nakon teških priprema, no Rijeka je djelovala bezidejno, sterilno i sporo protiv kluba iz Sjeverne Irske koji vrijedi tek četiri milijuna eura. Ali i koji je na Rujevici pokazao da nije zalutao u Europu.
Nije to igra koja će vas privući uz ekrane; prije ćete upaliti tursku seriju nego pogledati njihovu utakmicu, ali njihov pragmatični pristup funkcionira. Čvrsto i disciplinirano u obrani, bez puno iskakanja, a onda, kada se otvori prilika, pokušavaju ugroziti protivnika iz kontre i prekida. To smo vidjeli na Rujevici, a to će im i danas biti glavna taktika u pokušaju da izbace Riječane.
Hrvatskom klubu kronično nedostaje brzine i prodornosti na krilnim pozicijama. Vjerojatno će ponovno ta mjesta zauzeti veznjaci, a opet će jako puno toga ovisiti o inspiraciji Tonija Fruka. Dok god je tu, on će nositi momčad i rješavati utakmice, a kada ode, jasno je da Rijeku čekaju teški dani. Morat će mu pronaći zamjenu ili nadoknaditi njegov izostanak momčadskom igrom.
Da Derry City nije šala, svjestan je i Matjaž Kek, koji je uoči polaska u Sjevernu Irsku poručio:
- Minimalna prednost tjera nas da budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici jer su igrači Derry Cityja protiv Bugara, ali i protiv nas, pokazali da je riječ o ozbiljnoj momčadi, taktički discipliniranoj, koja ima svoj način igranja i kod kuće je puno opasnija. Ne očekujem da će drukčije igrati, sve ovisi o tome koliko ćemo im mi dozvoliti. Imamo puno mladih igrača koji su u Europi još uvijek nepoznanica. Morat ćemo odgovoriti na njihov karakter, hrabrost i pozitivni bezobrazluk. Imamo prednost od 1-0, ali nam ona ne dopušta nikakvo opuštanje - kazao je Kek.
Unatoč problemima u prvom susretu, sve osim rutinskog prolaska Rijeke bila bi senzacija. A utakmice protiv otočkih momčadi tradicionalno im odgovaraju. Imaju osam pobjeda, jedan remi i pet poraza, a nadamo se da će večeras proslaviti novi trijumf.
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