Rijeka je uvijek znala kako protiv otočkih momčadi, ali jedna stvar brine uoči uzvrata

Victor Sanchez prošle je sezone s Rijekom zauzeo poražavajuću četvrtu poziciju u HNL-u, s čak 33 boda zaostatka za prvoplasiranim Dinamom, ali zato je Španjolac napravio ono što nije uspio nitko od njegovih prethodnika u modernoj eri kluba s Rujevice i zbog čega će njegovo ime u riječkim povijesnim knjigama ostati podcrtano posebnim flomasterom. Ne samo da je izborio proljeće u Europi, već je i dogurao do osmine finala Konferencijske lige, gdje je tijesno ispao od francuskog bogataša Strasbourga, što je bio čaroban uspjeh za klub ranga i budžeta Rijeke, a zbog čega mu se svi navijači i klub moraju nakloniti.

Pokretanje videa... VIDEO Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Video: 24sata/pixsell

To je "bijelima" donijelo i zaradu od šest milijuna eura, pa klub nije bio primoran prodavati najbolje igrače. No, nova sezona donosi i novu priču, treba ponovno skupljati pobjede i napuniti blagajnu. Više nema Sancheza, a na klupu se vratio Matjaž Kek, najuspješniji trener u povijesti Rijeke. No, teško će i on nadmašiti Španjolčev europski uspjeh.

Prvi cilj je apsolvirati prvu stepenicu, a ona se zove Derry City. Riječani su na Rujevici slavili 1-0 golom Tonija Fruka, a uzvrat drugog pretkola Konferencijske lige igra se danas u Derryju od 19.30 sati (MAXSport 2). Ukupni pobjednik ovog dvomeča u trećem će pretkolu igrati protiv islandskog Stjarnana ili finskog Ilvesa.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Unatoč pobjedi u prvoj utakmici, Kek ne može biti previše zadovoljan. Jasno, riječ je o prvoj utakmici sezone, a igrači još hvataju formu nakon teških priprema, no Rijeka je djelovala bezidejno, sterilno i sporo protiv kluba iz Sjeverne Irske koji vrijedi tek četiri milijuna eura. Ali i koji je na Rujevici pokazao da nije zalutao u Europu.

Nije to igra koja će vas privući uz ekrane; prije ćete upaliti tursku seriju nego pogledati njihovu utakmicu, ali njihov pragmatični pristup funkcionira. Čvrsto i disciplinirano u obrani, bez puno iskakanja, a onda, kada se otvori prilika, pokušavaju ugroziti protivnika iz kontre i prekida. To smo vidjeli na Rujevici, a to će im i danas biti glavna taktika u pokušaju da izbace Riječane.

Hrvatskom klubu kronično nedostaje brzine i prodornosti na krilnim pozicijama. Vjerojatno će ponovno ta mjesta zauzeti veznjaci, a opet će jako puno toga ovisiti o inspiraciji Tonija Fruka. Dok god je tu, on će nositi momčad i rješavati utakmice, a kada ode, jasno je da Rijeku čekaju teški dani. Morat će mu pronaći zamjenu ili nadoknaditi njegov izostanak momčadskom igrom.

Da Derry City nije šala, svjestan je i Matjaž Kek, koji je uoči polaska u Sjevernu Irsku poručio:

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Minimalna prednost tjera nas da budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici jer su igrači Derry Cityja protiv Bugara, ali i protiv nas, pokazali da je riječ o ozbiljnoj momčadi, taktički discipliniranoj, koja ima svoj način igranja i kod kuće je puno opasnija. Ne očekujem da će drukčije igrati, sve ovisi o tome koliko ćemo im mi dozvoliti. Imamo puno mladih igrača koji su u Europi još uvijek nepoznanica. Morat ćemo odgovoriti na njihov karakter, hrabrost i pozitivni bezobrazluk. Imamo prednost od 1-0, ali nam ona ne dopušta nikakvo opuštanje - kazao je Kek.

Unatoč problemima u prvom susretu, sve osim rutinskog prolaska Rijeke bila bi senzacija. A utakmice protiv otočkih momčadi tradicionalno im odgovaraju. Imaju osam pobjeda, jedan remi i pet poraza, a nadamo se da će večeras proslaviti novi trijumf.