Rijeka je već dobro napunila blagajnu od Europe. Evo što kažu kalkukacije za prolazak

Dulje je za nogometaše Rijeke trajalo zagrijavanje nego što je trajala utakmica protiv Istre. Dvadesetak minuta proveli su Puljani i Riječani na travnjaku Aldo Drosine, jedini i drugi zabili su po gol, a gosti su čekali potom još dva sata u autobusu ispred stadiona kad su saznali da mogu natrag na Kvarner.

I sve je za njih bilo bolje od opcije da se utakmica nastavi sutradan, jer to bi značilo važan dan manje u pripremi za europsko gostovanje u Krakowu. Riječani u četvrtak protiv Šahtara (21:00) igraju utakmicu s kojom bi samo trebali potvrditi prelazak sa zimskoga na proljetni put u Konferencijskoj ligi. Prema svim kalkulacijama, s trenutačnih osam bodova hrvatski prvak 99 posto je siguran da će biti među 24 momčadi koje nastavljaju natjecanje, ali dok sve ne bude službeno treba puhati i na hladno.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Stoga su sasvim normalne najave riječkog stožera da u Poljsku idu po tri boda. Nije cilj samo izboriti iduću fazu, nego i još poraditi na klupskom i hrvatskom koeficijentu pa popraviti i stanje u blagajni, u kojoj je već sad gotovo sedam Uefinih milijuna eura. Doduše, pitat će se puno toga i Šahtar, trenutačno drugoplasiranu momčad s četiri pobjede i porazom u pet utakmica. Ukrajinci bi, kako se god rasplela sutrašnja utakmica, trebali biti među prvih osam klubova koji će izravno u osminu finala Konferencijske lige.

U Šahtaru si vjerojatno ni sami ne bi bolje posložili dosadašnji raspored jer igrali su s malteškim Hamrunom, irskim Shamrockom, islandskim Breidablikom, dok su jače izazove imali tek u škotskom Aberdeenu, odnosno poljskoj Legiji, od koje su i izgubili u Krakowu. Legiji je to bila jedina pobjeda, Aberdeen nema nijednu.

Momčad po Transfermarktu vrijedi 152 milijuna eura, četiri puta više od Rijeke, a ne samo da su zadržali nekadašnji brazilski štih iz najboljih dana i u neka mirnija vremena, nego su ga čak i pojačali, pa danas Arda Turan u momčadi ima, vjerovali ili ne, 12 Brazilaca. Najvredniji među njima, Kaua Elias (14 mil. eura), ima na kontu 12 golova ove sezone.