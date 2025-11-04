Rijeka mijenja ime stadiona, evo po kome će sad biti nazvan

U čast Deanu Šćulcu, velikom čovjeku i dugogodišnjem stupu riječkog nogometa, stadion Rijeke uskoro će nositi njegovo ime. Klub je odlučio preimenovati svoj dom na Rujevici u stadion HNK Rijeka - Dean Šćulac, kako bi trajno obilježio njegov izniman doprinos klubu i zajednici, piše Novi list.

Šćulac je preminuo prije nešto više od dva tjedna nakon duge i teške bolesti. Bio je dugogodišnji dopredsjednik Rijeke, direktor tvrtke Stadion Kantrida i blizak suradnik predsjednika Damira Miškovića. Njegov je rad obilježio modernu eru kluba, osobito kroz izgradnju kampa na Rujevici, projekta koji je postao simbol novog uzleta riječkog nogometa.

Dean Šćulac ostavio je dubok trag u riječkom sportu. Preimenovanjem stadiona Rijeka želi trajno sačuvati uspomenu na njegovu viziju i predanost koja je oblikovala uspjehe kluba posljednjih godina.