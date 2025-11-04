Obavijesti

ZADUŽIO IH JE

Rijeka mijenja ime stadiona, evo po kome će sad biti nazvan

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka mijenja ime stadiona, evo po kome će sad biti nazvan
HNK Rijeka je postala prvak Hrvatske | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dean Šćulac ostavio je dubok trag u riječkom sportu. Preimenovanjem stadiona Rijeka želi trajno sačuvati uspomenu na njegovu viziju i predanost koja je oblikovala uspjehe kluba posljednjih godina

U čast Deanu Šćulcu, velikom čovjeku i dugogodišnjem stupu riječkog nogometa, stadion Rijeke uskoro će nositi njegovo ime. Klub je odlučio preimenovati svoj dom na Rujevici u stadion HNK Rijeka - Dean Šćulac, kako bi trajno obilježio njegov izniman doprinos klubu i zajednici, piše Novi list.

Šćulac je preminuo prije nešto više od dva tjedna nakon duge i teške bolesti. Bio je dugogodišnji dopredsjednik Rijeke, direktor tvrtke Stadion Kantrida i blizak suradnik predsjednika Damira Miškovića. Njegov je rad obilježio modernu eru kluba, osobito kroz izgradnju kampa na Rujevici, projekta koji je postao simbol novog uzleta riječkog nogometa.

