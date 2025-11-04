Obavijesti

OSTAJE NA RUJEVICI

Niko Janković produžio vjernost s Rijekom na još četiri godine

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: HNK Rijeka

Janković je ovog ljeta bio blizu transfera karijere u Fenerbahče, no taj veliki transfer propao je i veznjak je ostao na Rujevici

Ofenzivni veznjak Rijeke Niko Janković produžio je ugovor s riječkim prvoligašem do lipnja 2029. godine, objavio je klub. Dosadašnji ugovor vrijedio mu je do kraja aktualne sezone, a potpisom novog Janković je produžio vjernost "Fiumanima" za dodatne tri godine.

Janković je u Rijeku stigao u siječnju 2023. godine te je od tada odigrao 122 utakmice, postigao 25 pogodaka i dodao 17 asistencija. Ubrzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi, posebno u sezoni u kojoj je Rijeka osvojila dvostruku krunu. U tom uspjehu ugradio je osam pogodaka i četiri asistencije, a među navijačima se osobito pamti njegov prvi pogodak protiv Slaven Belupa u 36. kolu HNL-a sezone 2024./25., kojim je otvorio put prema naslovu prvaka.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Iako je ovog ljeta bio vrlo blizu transfera u Fenerbahče, koji je za njega ponudio oko pet milijuna eura, a Janković se čak čuo s tadašnjim trenerom Joseom Mourinhom, do transfera nije došlo zbog promjena u turskom klubu. Umjesto odlaska, veznjak je odlučio ostati u Rijeci i potpisati novi ugovor, čime je klub osigurao važnog igrača i eventualnu buduću odštetu.

SPORNA SITUACIJA VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je
VIDEO Poslušajte komunikaciju sudaca nakon prekršaja Mišića: Daj žuti Majstoroviću, glumio je

- Hvala Upravi kluba i predsjedniku Damiru Miškoviću. Sretan sam i zadovoljan, idemo u nove pobjede! Uvijek sam vjerovao u sebe, složila se odlična klapa, dobro smo radili i trenirali, a to zajedništvo prenosili smo na teren. Na kraju se sve posložilo. Dio smo riječke povijesti i vjerujem da ćemo nastaviti s dobrim rezultatima i ove godine. Navijači od mene, kao i od cijele momčadi, mogu očekivati borbenost i volju za pobjedom. Hvala im na podršci, nastavit ćemo marljivo raditi kao i dosad - poručio je Janković.

