Rijeka nakon pobjede provocira Hajduk njegovom pjesmom! Pogledajte što su objavili

Rijeka je u Jadranskom derbiju na Rujevici uvjerljivo svladala Hajduk 3-0 i prekinula niz od pet uzastopnih prvenstvenih pobjeda splitske momčadi. No, dan nakon utakmice Riječani su se još jednom odlučili osvrnuti na veliki trijumf. Na službenom profilu objavili su snimku vodećeg gola Tiaga Dantasa, a uz video su odabrali pjesmu koja je posebno zanimljiva navijačima Hajduka.

"Tek iz navike...", napisali su Riječani uz snimku pogotka, a objavu su popratili istoimenom pjesmom Doris Dragović. Riječ je o pjesmi koju navijači Hajduka često mogu čuti uoči utakmica na Poljudu, zbog čega su mnogi objavu Rijeke protumačili kao provokaciju na račun najvećeg rivala.

Riječani su za objavu odabrali upravo trenutak koji je izazvao najviše rasprava nakon Jadranskog derbija. Dantas je sredinom prvog poluvremena morao napustiti teren zbog ozljede arkade, a čim mu je sudac Mateo Erceg dopustio povratak, Portugalac je iskoristio neopreznost Hajdukove obrane. U 35. minuti oduzeo je loptu Ronu Raciju na sredini terena, odigrao dupli pas s Danielom Adu-Adjeijem i izašao sam pred Tonija Silića. Preciznim udarcem svladao je Hajdukova golmana i doveo Rijeku u vodstvo.

Hajdukovi igrači i stručni stožer odmah su burno reagirali jer su smatrali da se Dantas nije smio vratiti na travnjak u tom trenutku. Nakon utakmice i sam je Portugalac priznao da razumije zašto je njegov gol izazvao nezadovoljstvo Splićana.

- Moj pogodak? To je pogodak koji je sjajan, ali možda ga protivnici neće smatrati poštenim. Pitao sam suca mogu li ući, ali on je rekao da nije prošlo dovoljno vremena. Bio sam vani samo 53 sekunde, mislim da to na kraju nije bilo pošteno, to je moje mišljenje, a vi recite što god hoćete - rekao je Dantas.