Bio je jedan od kandidata za preuzimanje mjesto sportskog direktora Hannovera, ali izgleda da Robert Palikuća (43) stiže na Rujevicu! Rijeka je ostala bez sportskog direktora, ali vrlo su brzo pronašli novo rješenje, tvrdi njemački Bild, a neslužbeno nam je potvrđeno iz kluba.

Ivan Mance će ostati u klubu dok klub ne dovede novog sportskog direktora te i svojem nasljedniku biti na raspolaganju dok se 'uhoda'. Palikuća je u igrao za St. Pauli i Fortunu Düsseldorf, a nakon toga se okušao na mjestu pomoćnog trenera, trenera u petoligašu Meerbuschu, ali i sportskog direktora Nürnberga.

Na Rujevicu je iz spomenutog kluba stigao Adam Gnezda Čerin, ali to je bilo netom nakon što je Palikuća napustio klub. Rijeka se još nije službeno oglasila o svemu, no prije pet dana su istaknuli kako su pregovori s novim čovjekom odmakli, a pitanje je je li to bio upravo spomenuti Palikuća.

Ako je, brzo će se morati 'uhodati' na novoj poziciji te krenuti u daljnje pregovore s nogometašima. Uz već dogovorene dolaske Princea Ampema i Nediljka Labrovića iz Šibenika, radi se i na dovođenju sjajnog kolumbijskog napadača iz Varaždina, Jorgea Obregona.