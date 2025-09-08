Obavijesti

IDU U VATIKAN

Rijeka odgodila utakmicu Kupa: 'Taj dan idemo u posjet papi, Dalić nam je puno pomogao'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka i Maksimir trebali su ovaj tjedan odigrati utakmicu Kupa, ali je klub s Rujevice tražio odgodu jer ide u posjet papi u Vatikan. Tako će se susret odigrati 17. rujna na Rujevici

Nogometaši Rijeke i Maksimira svoju utakmicu Kupa trebali su odigrati ovaj tjedan, ali je Rijeka tražila odgodu, a sada je i sportski direktor kluba, Darko Raić-Sudar, objasnio je zašto je do toga došlo. Podsjetimo, utakmica se trebala igrati Zagrebu, ali je Maksimir tražio zamjenu domaćinstva pa će se utakmica odigrati na Rujevici.

Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Naime, Raić-Sudar je objavio da Rijeka ide u posjet papi Lavu XIV te da je zbog toga zatražila odgodu utakmice.

- Prije dva mjeseca dogovorili smo da Rijeka bude prvi hrvatski klub koji će posjetiti novog papu. Nije jednostavno doći do njega, uspjeli smo preko poznanstava, najviše je pomogao Zlatko Dalić. Tada nismo znali raspored Kupa, a kad dobiješ termin iz Vatikana, ne možeš puno birati. Pogodilo se da je taj dan kad smo trebali igrati s Maksimirom. Znali smo da policija tamo ne može osigurati utakmicu, specifično je to igralište i zbog dolaska naših navijača molili su nas da potražimo drugi način. Pa smo im izašli u susret i igrat će se u Rijeci, u drugom terminu", rekao je za Radio Rijeku Darko Raić-Sudar.

Utakmica će se tako odigrati 17. rujna u Rijeci pa će moći igrati i Toni Fruk koji je debitirao za Hrvatsku u rujanskom ciklusu kvalifikacija protiv Farskih Otoka, a konkurira i za utakmicu protiv Crne Gore.

