Rijeka otpisala šestoricu igrača! Legenda s terena prelazi u ured

Rijeka otpisala šestoricu igrača! Legenda s terena prelazi u ured
Rijeka se priprema na zimski remont! Kreilach završava karijeru i postaje dio struke, dok Škorić, Rukavina i ostali traže novu sredinu uslijed smanjenja kadra

Zimski prijelazni rok tek što nije počeo, a u Rijeci se već zahuktavaju razgovori o odlascima, dolascima i restrukturiranju momčadi. Sportski direktor Rijeke Darko Raić Sudar otvoreno je progovorio o igračima koji bi ove zime mogli napustiti klub, bilo kroz raskide, posudbe ili prodaje. Najiskusniji među potencijalnim odlascima svakako je stoper Mile Škorić, kojem na ljeto istječe ugovor, i koji je od dolaska prošle jeseni imao velikih problema s ozljedama. Raić Sudar je vrlo jasan:

- Na ljeto mu ističe ugovor, apsolutni pozitivac, ali dugo već ne igra koliko se god pokušavao vratiti - rekao je za Novi list.

Još veća vijest je završetak igračke karijere klupske legende Darija Kreilacha, koji ostaje u Rijeci, ali u novoj ulozi.

- S Kreilachom smo napravili dogovor, on će se uključiti u rad kluba. Dakle, legenda završava igračku karijeru! I postaje dio sportske struke, bit će spona između igrača i kluba. Primjerice, pratiti igrače na posudbi, razgovarati s mlađim igračima, pomagati im u razvoju i razvijanju osjećaja pripadnosti klubu.

Četvorica igrača s malom minutažom pod trenerom Sanchezom također su pred izlaznim vratima.

- Rukavina je mladi talent koji nije uspio izboriti standardno mjesto… Traži se rješenje. Sijarić se također nije uspio nametnuti na krilnoj poziciji. Ilinković je dugo u klubu, ima kvalitetu, ali jednostavno se nije uspio nametnuti… Jankov je dobio najmanje prilika jer igra na poziciji desetke kao i Fruk. Normalno da nije zadovoljan zbog nedostatka minutaže i želi igrati više. Razgovarat će se s njegovim menadžerom o budućnosti, moguće je da ode.

Raić Sudar naglašava da je trenutačni broj igrača u kadru (29) prevelik i da će se morati smanjiti. Sezona se za prvaka nastavlja već 20. siječnja u Puli, nastavkom prekinute utakmice protiv Istre 1961 pri rezultatu 1-1 od 16. minute, a potom dočekuju Slaven Belupo. Početkom toga tjedna doznat će i hoće li im protivnik u nokaut fazi Konferencijske lige biti poljska Jagellonia ili ciparska Omonia.

