Riječani su 2008. ispali od Makedonaca u Europi, a momčad je vodio današnji hrvatski izbornik. Poraz od Shelbournea nova je blamaža
ZAHLADILI ODNOSI S MIŠKOVIĆEM PLUS+
Rijeka ovo ne pamti još od Dalićeve ere: Đaloviću nakon blamaže upitan status?
Čitanje članka: 2 min
Oni koji podrobnije prate Rijeku mogli su primijetiti promjene u ponašanju trenera Radomira Đalovića. Zimus je, primjerice, u smiraj prijelaznog roka ostao bez ključnih igrača poput Nike Galešića (otišao u izravnog konkurenta Dinamo), kapetana Ivana Smolčića i Marca Pašalića. I nije se žalio. Stalno je ponavljao: "Koga nema, bez njega se može i mora".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku