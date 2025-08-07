Obavijesti

Rijeka ovo ne pamti još od Dalićeve ere: Đaloviću nakon blamaže upitan status?

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu

Riječani su 2008. ispali od Makedonaca u Europi, a momčad je vodio današnji hrvatski izbornik. Poraz od Shelbournea nova je blamaža

Oni koji podrobnije prate Rijeku mogli su primijetiti promjene u ponašanju trenera Radomira Đalovića. Zimus je, primjerice, u smiraj prijelaznog roka ostao bez ključnih igrača poput Nike Galešića (otišao u izravnog konkurenta Dinamo), kapetana Ivana Smolčića i Marca Pašalića. I nije se žalio. Stalno je ponavljao: "Koga nema, bez njega se može i mora".

