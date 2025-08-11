Rijeka prema kladionicama sve dalje od obrane titule, Hajduku jednake šanse, a Dinamo favorit

Završeno je i drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Kolo u kojem smo u svakoj utakmici vidjeli crvene kartone, ali i zanimljive susrete. Kladionice su osvježile listu favorita za osvajanje naslova, a ovaj vikend najveći pobjednik je Dinamo, kojem se koeficijent smanjio, dok se Hajduku i Rijeci koeficijent povećao.

Dinamo je kolo otvorio domaćom pobjedom nad Vukovarom 3-0. Iako su gosti izgledali opasno u prvom dijelu, "modri" su na kraju rutinski priveli utakmicu kraju. Kao i protiv Osijeka, klupa Dinama je "zakucala" pobjedu protiv novog prvoligaša te je Dinamo prvi sa šest bodova. Što se tiče koeficijenta za osvajanje naslova, prije početka kola bio je 1,6, nakon prvog kola 1,50, a sada je pao na 1,4 te je tako Dinamo i dalje najveći favorit za prvo mjesto.

Hajduku ipak, koji je također ostvario drugu pobjedu u prvenstvu, koeficijent je skočio s 4 na 6. Gorica je na Poljudu pružila dobar otpor, a "bili" su tri boda upisali s dva gola iz penala, a gosti iz Turopolja imali su i igrača manje. Hajduku je to bila zadnja utakmica HNL-a bez Marka Livaje koji je odradio suspenziju, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se kretati koeficijent kada on i Ante Rebić krenu u akciju.

Koeficijent Rijeke nastavlja rasti već dva kola za redom. Prije prvenstva koeficijent na aktualnog prvaka bio je 4, pa je porastao na 5, da bi nakon dva kola i remija s Osijekom (0-0), u kojem je Rijeku Martin Zlomislić nekoliko puta spasio od poraza, koeficijent porastao na 6. Tako je Rijeka najveći gubitnik ovog kola što se tiče favorita za naslov HNL-a.