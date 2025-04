Rijeka preuzela ulogu favorita za osvajanje HNL-a. Hajduku pale šanse, Dinamo autsajder

Nova HNL uzbuđenja su iza nas, a kako to obično biva ove sezone, i ovo kolo donijelo je nenadane kikseve favorita. Dinamo je prvi igrao ovog vikenda i to protiv Osijeka. "Bijelo-plavi" prolaze kroz nezapamćenu krizu, ali optimizam uoči susreta na Maksimiru pobuđivalo im je to što su praktički jedine pozitivne rezultate ostvarili upravo protiv Dinama.

No, ovog puta to se nije ponovilo. "Modri" su lako slavili s 2-0. Potom je slijedio susret Rijeke i Varaždina. Gosti su već pokazali da znaju igrati protiv favorita, a stvari su im krenule sjajno kada je Stjepan Radeljić u 55. minuti dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Ipak, Varaždinci nisu stvorili nijednu izrazitu priliku, a Luka Menalo je u sudačkoj nadoknadi čudesno povukao i matirao Olivera Zeleniku za veliko slavlje domaćina na Rujevici.

Hajduk, koji je u ovo kolo ušao kao prvi favorit za naslov, ponovno se “pokliznuo”. Kod kuće, na Poljudu, odigrao je 1-1 s Lokomotivom. Gosti iz Zagreba poveli su pogotkom Frana Karačića iz slobodnog udarca, a situacija za “bile” dodatno se pogoršala kada je u 66. minuti Ivan Lučić igrao rukom izvan šesnaesterca pa ga je sudac isključio. Ipak, važan bod Hajduku je u nadoknadi donio, pomalo zaboravljeni, Aleksandar Trajkovski.

Ovakav rasplet donio je i promjenu na kladionicama. Kako smo već spomenuli, nakon 28. kola Hajduk je bio favorit, a koeficijent na njih iznosio je 2. Sada je tu ulogu preuzela Rijeka s istim koeficijentom. Hajdukove šanse su pale i koeficijent mu je porastao na 2,30, dok je jedino Dinamo zadržao iste šanse kao i prije tjedan dana. Na njih je koeficijent 6 već drugi tjedan zaredom.

30. kolo (17.-19. travnja)

Šibenik - Dinamo, 17. travnja, 18 sati

Lokomotiva - Slaven, 18. travnja, 16 sati

Varaždin - Hajduk, 18. travnja, 18.45

Osijek - Gorica, 19. travnja, 16 sati

Istra - Rijeka, 19. travnja, 18.45

31. kolo (22.-24. travnja)

Slaven - Varaždin, 22. travnja, 17 sati

Lokomotiva - Šibenik,, 22. travnja, 19.15

Gorica - Dinamo, 23. travnja, 15 sati

Hajduk - Istra, 23. travnja, 17.30

Rijeka - Osijek, 23. travnja, 20 sati

32. kolo (25.-27. travnja)

Varaždin - Lokomotiva, 26. travnja, 18 sati

Osijek - Hajduk, 27. travnja, 16 sati

Dinamo - Rijeka, 27. travnja, 18.45

Istra - Slaven, 28. travnja, 17 sati

Šibenik - Gorica, 28. travnja, 19.15

33. kolo (2.-4. svibnja)

Varaždin - Šibenik, 2. svibnja, 18 sati

Hajduk - Dinamo, 3. svibnja, 16 sati

Lokomotiva - Istra, 3. svibnja, 18.45

Slaven - Osijek, 4. svibnja, 16 sati

Rijeka - Gorica 4. svibnja, 18.15

34. kolo (9.-11. svibnja)

Šibenik - Rijeka

Gorica - Hajduk

Dinamo - Slaven

Osijek - Lokomotiva

Istra - Varaždin

35. kolo (16.-19. svibnja)

Istra - Šibenik

Varaždin - Osijek

Lokomotiva - Dinamo

Slaven - Gorica

Hajduk - Rijeka

36. kolo (23.-25. svibnja)

Šibenik - Hajduk

Rijeka - Slaven

Gorica - Lokomotiva

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra