Rijeka protiv kluba čiji navijači nose lik Che Guevare, srp i čekić

Ždrijeb u Nyonu spojio je Rijeku s ciparskom Omonijom u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige. Iako na papiru hrvatski prvak slovi kao favorit, protivnik iz Nikozije daleko je od bezazlenog. Riječ je o najtrofejnijem i najpopularnijem ciparskom klubu čija priča nadilazi nogomet, a momčad koju vodi iskusni Henning Berg prepuna je internacionalaca i poznatih imena.

Narodna momčad rođena iz raskola

Povijest Omonije jedna je od najzanimljivijih u europskom nogometu. Klub je osnovan 4. lipnja 1948. kao rezultat političkog raskola unutar najvećeg rivala, APOEL-a. U jeku Grčkog građanskog rata, uprava APOEL-a javno je osudila "komunističku pobunu", što je dovelo do izbacivanja svih lijevo orijentiranih članova i igrača. Ti "pobunjenici" nisu odustali, već su osnovali vlastiti klub i nazvali ga Omonia, što na grčkom znači "jedinstvo" ili "sklad".

Zaštitnim znakom postala je zelena djetelina, simbol nade, a klub je odmah postao utočište radničke klase i ljevice. Taj identitet njeguje i danas, a njihovi najvatreniji navijači, poznati kao Thira 9 (Vrata 9), na tribinama ponosno ističu zastave s likom Che Guevare te simbole srpa i čekića. Zbog svega toga, Omonia s ponosom nosi nadimak "narodna momčad", a istraživanja pokazuju da za njih navija više od 30 posto stanovnika otoka.

Trofejna povijest i poznata lica

Omonia je jedan od najuspješnijih klubova na Cipru, s 21 naslovom prvaka, 16 kupova i rekordnih 17 superkupova. Zlatno doba proživjeli su sedamdesetih i osamdesetih, kada su pod vodstvom legendarnog Sotirisa Kaiafasa, osvajača Europske zlatne kopačke 1976., osvojili nevjerojatnih 14 naslova prvaka u samo dva desetljeća. Posljednjih godina redoviti su sudionici europskih natjecanja, a pamte se i snažni otpori koje su pružali velikanima poput Manchester Uniteda i Real Sociedada u grupnoj fazi Europske lige.

Današnja momčad procijenjena je na nešto više od 16 milijuna eura (Rijeka vrijedi 35 milijuna), a u njoj se nalazi nekoliko imena poznatih hrvatskoj javnosti. Defenzivni veznjak Mateo Marić stigao je na Cipar nakon zapaženih igara u dresu Lokomotive, a tu su i iskusni crnogorski napadač Stevan Jovetić, bivši hajdukovac Stefan Simić, te Marokanac Ryan Mmaee, mlađi brat donedavnog dinamovca Samyja Mmaeea. Najvrjedniji igrači su švedsko krilo Muamer Tanković (1,5 milijuna eura) i nizozemski veznjak Carel Eiting (1,4 milijuna eura). Sam Toni Fruk vrijedi devet milijuna eura, ali jasno je u nogometu ne igraju milijuni.

Što Rijeku čeka na terenu?

Momčad iz Nikozije ove sezone igra u sjajnoj formi. Trenutačno je na vrhu prvenstvene ljestvice u ciparskom prvenstvu, s dva boda više od Pafosa i nizom bez poraza od pet utakmica. U grupnoj fazi Konferencijske lige također su pokazali kvalitetu i izborili plasman u doigravanje s osam bodova, jednim manje od Rijeke.

Klub je redovit u europskim natjecanjima još od 1960-ih, prije četiri godine u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio ga je Dinamo s dvije pobjede (1-0, 2-0), a prošle su sezone također dogurali do šesnaestine finala Konferencijske lige, gdje ih je izbacio drugi ciparski predstavnik Pafos. Ove su sezone u kvalifikacijama nogometaši Omonije izbacili gruzijski Torpedo Kutaisi (5-0), azerbajdžanski Araz (9-0 u dvije utakmice) i austrijski Wolfsberger na penale (5-4, 2-2). U ligaškoj su fazi izgubili od Mainza, remizirali s kosovskom Dritom i švicarskom Lausanneom (1-1), senzacionalno pobijedili kijevski Dinamo (2-0) pa Rapid Beč (1-0), a jesen zaključili porazom od poljskog Rakowa (1-0).

Statistika otkriva da se radi o momčadi koja stvara prilike (prosjek od 1,78 očekivanih golova po utakmici), ali čija je najveća snaga čvrsta obrana. U domaćem prvenstvu primaju tek 0,59 golova po susretu. U Europi su bili nešto oprezniji, s prosječnim posjedom lopte od 47 posto i točnošću dodavanja od oko 80 posto, što sugerira da se ne libe prepustiti inicijativu i čekati priliku iz kontranapada. Iako je Rijeka kao nositelj favorit u ovom dvoboju, koji se igra 19. i 26. veljače, gostovanje na vrućem GSP stadionu u Nikoziji bit će velik izazov.

Sve u svemu, Omonia je puno više od prosječnog suparnika iz manje atraktivne lige. To je klub s golemom navijačkom bazom, snažnim identitetom koji nadilazi sport i vrlo solidnom momčadi koja može nauditi svakome. Rijeka ima ulogu favorita na papiru, ali za prolazak u osminu finala morat će prikazati najbolje izdanje u obje utakmice.