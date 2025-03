Rijeka rasprodala Rujevicu za derbi protiv Hajduka. Cijena karte išla je i do 150 eura...

U nedjelju se igra Jadranski derbi na Rujevici. Bit će to repriza susreta iz četvrtfinala Kupa prije samo tri tjedna. No, ovog puta Hajduk i Rijeka se neće igrati na Poljudu, već na Rujevici. Iako su cijene ulaznica neugodno iznenadile navijače Rijeke, stadion domaćina ipak je rasprodan. Zbog toga se očekuje rekordan broj gledatelja u aktualnoj sezoni.

Posljednje u prodaji ostale su ulaznice za zapad i sjever, dok su one za istok i jug već ranije rasprodane. Cijena za zapad kretala se između 100 i 150 eura, dok je loža stajala 240 eura. Najjeftinije ulaznice bile su one za gostujuće navijače koje su koštale 15 eura. Za mjesto na tribini gdje su najvjerniji navijači Rijeke, na sjeveru, ulaznica je bila dvostruko skuplja.

Početkom sezone navijači Rijeke nisu skrivali nezadovoljstvo zbog povećanja cijena pretplata i ulaznica. Zato se pri svakoj utakmici, kada spiker na stadionu objavi broj gledatelja, mogu čuti gromoglasni zvižduci negodovanja. Uoči utakmice sa Šibenikom, klub je objavio da navijači mogu kupiti pakete ulaznica za sve domaće susrete do kraja sezone. Njihova cijena kretala se od 54 do 480 eura. Paket ulaznica mogli su kupiti isključivo članovi Rijeke i Kluba navijača Armada.

Utakmica počinje u nedjelju u 17.45, a bit će to dvoboj dviju vodećih momčadi HNL-a. U ligi su se do sada odigrala dva Jadranska derbija, a oba su završila remijem. U prvom susretu u rujnu nije bilo golova, dok je u prosincu utakmica završila 2-2. U već spomenutom Kupu, momčad Radomira Đalovića uvjerljivo je slavila 3-1.

