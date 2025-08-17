Turski velikan poslao je službenu ponudu, hrvatski prvak pristao na uvjete. Čini se da je Niki Jankoviću derbi protiv bivšeg kluba Dinama bio posljednji susret u riječkom dresu
Rijeka rekla 'da' Fenerbahčeu! Janković ide Joseu Mourinhu
Sjajni hrvatski krilni napadač Niko Janković (23) na korak je od transfera života. Već se neko vrijeme provlači interes Fenerbahčea, spominjalo se i da se slavni turski klub povukao iz posla nakon što su navijači izrazili nezadovoljstvo, pa se pojavila opcija da će Fener ipak kupiti Jankovića te ga poslati na posudbu u Kocaelispor za koji igra Bruno Petković...
Što se događa iza zatvorenih vrata, iz minute u minutu, nije lako znati, ali čini se da je pregovorima stigao kraj. Kako javlja javlja Novi list, kroz dva-tri dana znat će se sve u potpunosti.
- Na Kvarner je iz Istanbula došla i prihvaćena je službena ponuda. Uz dodatak: "Samo da obavimo jedan izlazni transfer i onda rješavamo prelazak Jankovića u Fener" - piše kvarnerski medij.
Dakle, Rijeka je prema navodima Novog lista prihvatila ponudu Fenerbahčea za Jankovića i posao je vrlo blizu konačnog raspleta.
Uz to, iz Rijeke će otići i makedonski stoper Jovan Manev koji se na Rujevici nije snašao. Pitanje je samo hoće li to biti u trajnom transferu ili na posudbu, u svakom slučaju Radomir Đalović makedonskog reprezentativca ne vidi u planovima.
