Rijeka rekla 'da' Fenerbahčeu! Janković ide Joseu Mourinhu

Sjajni hrvatski krilni napadač Niko Janković (23) na korak je od transfera života. Već se neko vrijeme provlači interes Fenerbahčea, spominjalo se i da se slavni turski klub povukao iz posla nakon što su navijači izrazili nezadovoljstvo, pa se pojavila opcija da će Fener ipak kupiti Jankovića te ga poslati na posudbu u Kocaelispor za koji igra Bruno Petković...

Što se događa iza zatvorenih vrata, iz minute u minutu, nije lako znati, ali čini se da je pregovorima stigao kraj. Kako javlja javlja Novi list, kroz dva-tri dana znat će se sve u potpunosti.

- Na Kvarner je iz Istanbula došla i prihvaćena je službena ponuda. Uz dodatak: "Samo da obavimo jedan izlazni transfer i onda rješavamo prelazak Jankovića u Fener" - piše kvarnerski medij.

Dakle, Rijeka je prema navodima Novog lista prihvatila ponudu Fenerbahčea za Jankovića i posao je vrlo blizu konačnog raspleta.

Uz to, iz Rijeke će otići i makedonski stoper Jovan Manev koji se na Rujevici nije snašao. Pitanje je samo hoće li to biti u trajnom transferu ili na posudbu, u svakom slučaju Radomir Đalović makedonskog reprezentativca ne vidi u planovima.