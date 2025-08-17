Obavijesti

PUT ISTANBULA

Rijeka rekla 'da' Fenerbahčeu! Janković ide Joseu Mourinhu

Piše Boris Trifunović
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Turski velikan poslao je službenu ponudu, hrvatski prvak pristao na uvjete. Čini se da je Niki Jankoviću derbi protiv bivšeg kluba Dinama bio posljednji susret u riječkom dresu

Sjajni hrvatski krilni napadač Niko Janković (23) na korak je od transfera života. Već se neko vrijeme provlači interes Fenerbahčea, spominjalo se i da se slavni turski klub povukao iz posla nakon što su navijači izrazili nezadovoljstvo, pa se pojavila opcija da će Fener ipak kupiti Jankovića te ga poslati na posudbu u Kocaelispor za koji igra Bruno Petković...

NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2
NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Što se događa iza zatvorenih vrata, iz minute u minutu, nije lako znati, ali čini se da je pregovorima stigao kraj. Kako javlja javlja Novi list, kroz dva-tri dana znat će se sve u potpunosti.

- Na Kvarner je iz Istanbula došla i prihvaćena je službena ponuda. Uz dodatak: "Samo da obavimo jedan izlazni transfer i onda rješavamo prelazak Jankovića u Fener" - piše kvarnerski medij.

Dakle, Rijeka je prema navodima Novog lista prihvatila ponudu Fenerbahčea za Jankovića i posao je vrlo blizu konačnog raspleta.

Uz to, iz Rijeke će otići i makedonski stoper Jovan Manev koji se na Rujevici nije snašao. Pitanje je samo hoće li to biti u trajnom transferu ili na posudbu, u svakom slučaju Radomir Đalović makedonskog reprezentativca ne vidi u planovima.

