Rijeka se ipak najviše potrošila: Janković u sezoni odigrao čak 500 minuta više i od Baturine!?

Rijeka je u prvoj utakmici finala Kupa remizirala (1-1) kod Slaven Belupa, a u momčadi Radomira Đalovića opet su bili vidljivi isti problemi, prije svega osjetan pad u završnici susreta. I to je nešto s čime će se trener Rijeke "boriti" do kraja sezone, do kojeg vodeća momčad lige ima još samo tri utakmice. Nedjeljno gostovanje na Poljudu pa dvije domaće utakmice protiv Slaven Belupa. Zadnje kolo prvenstva i onda za kraj, 29. svibnja, uzvrat finala Kupa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+