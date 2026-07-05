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Rijeka se vratila iz Kranjske Gore, Kek poručio: Neki igrači imaju problema s intenzitetom

Piše Domagoj Vugrinović,
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Rijeka se vratila iz Kranjske Gore, Kek poručio: Neki igrači imaju problema s intenzitetom
Rijeka: Nogometaši Rijeke počeli s pripremam za nadolazeću sezonu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Uvjeti i sve ostalo je bilo dobro, ali najmanje važne su te tri pobjede, bitno je na koji su način ostvarene. I u Radomlju se vidjelo što imamo, kakvu kvalitetu imamo, poručio je Slovenac

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Nogometaši Rijeke vratili su se na Kvarner nakon devet dana priprema u Kranjskoj Gori. Slovenski dio priprema donio im je nešto povoljnije vremenske uvjete od onih u Rijeci, a momčad Matjaža Keka odradila je planirane treninge i upisala tri pobjede u tri pripremne utakmice.

Riječki trener ipak je naglasio da rezultati u ovoj fazi nisu najvažniji.

- Uvjeti i sve ostalo je bilo dobro, ali najmanje važne su te tri pobjede, bitno je na koji su način ostvarene. I u Radomlju se vidjelo što imamo, kakvu kvalitetu imamo… Dečki su malo umorni, ali moramo još jako puno raditi - rekao je Matjaž Kek za klupsku mrežnu stranicu.

Rijeka: Nogometaši Rijeke počeli s pripremam za nadolazeću sezonu
Rijeka: Nogometaši Rijeke počeli s pripremam za nadolazeću sezonu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je u Kranjskoj Gori imala i važan cilj dodatnog upoznavanja momčadi, s obzirom na velik broj novih igrača u kadru.

- Pripreme kao pripreme. Puno nas je novih pa se moramo svi skupa upoznati, ali imali smo malo bolje uvjete nego što su bili u Rijeci što se tiče temperature. Odradili smo planirane treninge, odigrali utakmice i sada moramo sjesti da vidimo gdje smo.

Do početka europskih kvalifikacija Rijeka će odigrati još dvije pripremne utakmice. Kek sada fokus s fizičke pripreme postupno prebacuje na uigravanje momčadi i traženje sastava koji može odgovoriti zahtjevima drugoga kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

- Bit svega je da dođeš do formacije i sastava koji može odgovoriti na zahtjeve drugog kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Neke promjene se vide, puno je mladih igrača kojima promjene u intenzitetu rade problem. Razmišljam o igračima koje imam na raspolaganju, kako da izvučem iz toga što bolje. Treninzi, ponašanje i zalaganje igrača su na potrebnoj razini, a rezultati će pokazati gdje smo s kvalitetom i što smo uspjeli napraviti - zaključio je Kek.

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