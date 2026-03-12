Rijeka - Strasbourg: Evo gdje i kad gledati prijenos s Rujevice

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 18:45 sati na svom stadionu dočekuju francuski Strasbourg u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige (Arenasport 1). Momčad Victora Sancheza ulazi u dvoboj na krilima sjajne forme i četiri uzastopne pobjede, a podršku će im pružati ispunjene tribine, jer su sve ulaznice za ovaj europski spektakl rasprodane danima unaprijed. Ovo je najdalji doseg kluba u nekom Uefinom natjecanju nakon četvrtfinala Kupa pobjednika kupova 1979/80., a na Kvarneru se nadaju da priča neće ovdje stati.

Sanchez: 'Ovo je prilika da učinimo nešto još veće'

Atmosfera u riječkoj svlačionici je na vrhuncu nakon pobjeda nad Omonijom, Hajdukom i Vukovarom. Trener Victor Sanchez svjestan je težine izazova, ali poziva na uživanje u trenutku koji je momčad sama zaslužila.

​- Svi smo iznimno ponosni na posao koji naši igrači obavljaju. Čeka nas jako bitan susret, a s druge strane i susret u kojem trebamo uživati. Za igrače, ovakve su utakmice one o kojima sanjaju, za klub i navijače to je povijesni dvoboj - izjavio je Sanchez, dodavši kako osjeća da je ovo velika prilika za još veći rezultat.

Slično razmišlja i igrač Justas Lasickas.

​- Ovo je uzbudljiva utakmica za nas. Naporno smo radili da bismo došli u poziciju boriti se protiv ovakvih ekipa. Sretni smo što se možemo nadmetati s najboljima i priredit ćemo pravi spektakl za naše navijače.

Mlada i skupa momčad kao filijala Chelseaja

Iako je Strasbourg u povijesti jednom bio i prvak Francuske, današnju snagu crpi iz američkog konzorcija BlueCo, koji je vlasnik i engleskog Chelseaja. Francuski klub praktički funkcionira kao razvojna momčad Londončana, a vrijednost njihova kadra procijenjena je na gotovo 294 milijuna eura. U Konferencijskoj ligi ove sezone ne znaju za poraz, a grupnu fazu završili su s pet pobjeda i jednim remijem. Njihovu snagu najbolje oslikava podatak da im je drugi mogući suparnik u ždrijebu bila Fiorentina te su u klubu bili vrlo zadovoljni kad su izvukli Rijeku.

Kao i mnogo puta dosad, najveći adut Rijeke bit će podrška s tribina. Stadion na Rujevici, kapaciteta 8279 mjesta, bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Ulaznice su planule čim je počela slobodna prodaja u ponedjeljak, nakon što su pretplatnici iskoristili svoje pravo prvokupa. Klub je pozvao navijače da dođu odjeveni u bijelo kako bi stvorili prepoznatljivu atmosferu. Za sve one koji nisu uspjeli doći do dragocjenog papirića, osiguran je televizijski prijenos utakmice na kanalu Arenasport 1 uz uvodnu emisiju od 18 sti.

Rijeka u utakmicu ulazi bez ozlijeđenih Samuelea Vignata i Tea Barišića, dok mladi Branko Pavić nije prijavljen za europska natjecanja. Pravdu na terenu dijelit će grčki sudac Vassilis Fotias koji ne štedi na kartonima. Statistika nije na strani Riječana, koji u povijesti nikada nisu pobijedili neki francuski klub, no uz punu Rujevicu sve je moguće.