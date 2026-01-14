Rijeka u jedinoj pripremnoj utakmici izgubila od Kopra

Nogometaši Rijeke izgubili su od slovenskog prvoligaša Kopra 2-1 u prvoj utakmici na zimskim pripremama koja je bila zatvorenog tipa i trajala je 120 minuta.

U prvoj dionici hrvatski ostavio je najbolji dojam. Uz iznimku udarca Iličića s 25 metara koji je završio u bloku, bijeli su kontrolirali posjed, pritiskali i nizali akcije u kojima je sudjelovalo više igrača. Prilike su se redale: Radeljić je u 13. minuti glavom pucao preko gola, Thaqi je u 17. minuti nakon osvojene lopte gađao pored stative, a Oreč u 23. minuti pokušao slabijom nogom. Najbliže golu Rijeka je bila u 30. minuti kada je Duje Čop petom pokušao iznenaditi Kukučku, no golman Kopera bio je spreman.

Druga trećina donijela je nastavak Rijekine inicijative, ali i prvi pogodak na utakmici, na suprotnoj strani. U 63. minuti igrači Rijeke zastali su tražeći faul nad Vignatom, što je Koper iskoristio. Iličić je proigrao Ruedla koji izlazi sam pred Todorovića i mirno pogađa za 1-0. Samo osam minuta kasnije gosti su udvostručili vodstvo. Nakon duela Ruedla i Lasickasa sudac Kukuljan pokazao je na bijelu točku, a Leo Rimac je bio siguran izvođač.

Unatoč rezultatskom minusu, Rijeka je i dalje bila opasnija momčad. Gojak je u 76. minuti snažnim udarcem pogodio spojnicu, Vignato je u 77. minuti natjerao golmana Kopra na novu obranu, a Dantas je u 85. minuti propustio stopostotnu priliku.

Zasluženi gol prvaka stigao je u 94. minuti. Samateh je sjajnim pasom probio obranu Kopera, Bodetić je odigrao povratnu loptu, a Tornike Morčiladze, gruzijsko pojačanje, precizno pogodio za 2-1. Do kraja se igralo gotovo isključivo na polovici gostiju, ali pokušaji Vignata, Samateha, Gojaka, Ndockyta i Adu‑Adjeija nisu pronašli put do mreže. Bila je to i jedina pripremna utakmica momčadi Victora Sancheza koju za šest dana očekuje nastavak prvenstva, nastavak utakmice protiv Istre 1961 u Puli prekinute u 16. minuti zbog magle.

Rijeka – Koper 1-2

Pripremna utakmica: Rijeka – Koper. Stadion HNK Rijeka. Sudac: Milan Kukuljan. Pomoćnici: Perkov i Marušić.

Strijelci: 0:1 Ruedl (63′), 0:2 Rimac (71′-11m), 1:2 Morchiladze (94′).

RIJEKA: Zlomislić (od 60′ Todorović), Janković (od 60′ Vignato), Radeljić (od 60′ Husić), Petrovič (od 60′ Gojak), Čop (od 60′ Adu-Adjei), Majstorović (od 80′ Kitin), Menalo (od 80′ Morchiladze), Oreč (od 60′ Lasickas), Thaqi (od 60′ Ndockyt), Dantas (od 90′ Samateh), Devetak (od 80′ Bodetić).

KOPER: Kukučka (od 81′ Jovanović), Pabai (od 81′ Ivkić), Negouai (od 81′ Damjanović), Mittendorfer (od 81′ Nappi), Hartherz (od 81′ Omladič), Longonda (od 81′ Ivanov), Rimac (od 81′ Bečaj), Tomek (od 81′ Mijailović), Ruedl (od 35’Čikotić), Iličić (od 67′ Sejdijaj), Petrisot (od 50′ Oddei).