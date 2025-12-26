Obavijesti

Rijeka uvjerljivo slavila protiv Futsal Dinama: Luka Suton zabio 'petardu' Zagrepčanima

Piše HINA,
Rijeka: Utakmica SuperSport HMNL-a između Rijeke i Dinama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U prvom susretu devetog kola hrvatske malonogometne lige igrači Rijeke su na domaćem parketu svladali vodeći Futsal Dinamo sa 6-3.

Rijeka je već nakon prvog poluvremena trasirala put prema pobjedi, a riječki junak bio je Luka Suton koji je u prvom dijelu zabio tri pogotka za 3-0 domaćeg sastava.

U 31. i 32. minuti Gudasić je postigao dva gola za dolazak Futsal Dinama na 2-3, ali ovog petka nezaustavljiv je bio Luka Suton koji je potom zabio novi pogodak, svoj četvrti na utakmici za 4-2. Do kraja utakmice postignuta su još tri pogotka, Rijeka je dala dva, a gosti jedan za konačnih 6-3 riječkog sastava. U završnici je ponovno strijelac bio Suton za ukupno čak pet golova na dvoboju.

Rijeka: Utakmica SuperSport HMNL-a između Rijeke i Dinama | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sada su na vrhu ljestvice bodovno izjednačeni Futsal Dinamo i Rijeka, ta dva sastava imaju po 19 bodova. Bod manje ima Olmissum, a klub iz Omiša će u subotu igrati na domaćem terenu protiv splitske Torcide u devetom kolu. Četvrti Osijek ima 14, a peta Torcida 13 bodova.

