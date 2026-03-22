Rijeka zaigrala 'moneyball' pa pustila Bogojevića da uzme Gruzijca. Uh, kako krivo...
GORICA - RIJEKA 4-0 Prvoligaš s Kvarnera ove je zime pustio iskusnog Bogojevića da oslobodi mjesto za Morčiladzea. Gruzijac od dolaska u Rijeku nije pokazao ništa, a Bogojević je sad Rijeci utrpao hat-trick
Termin 'moneyball' u sportskom kontekstu popularizirao je Michael Lewis kroz svoju knjigu Moneyball iz 2003. godine.
