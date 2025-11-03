Obavijesti

OŠTRI JOŠKO JELIČIĆ

'Rijekin Litavac rođen u strahu od Rusa. Majstorović? Sramota, to nije ni za turske sapunice...'

Piše Josip Tolić,
Foto: MAXSport/screenshot

On je stoper koji najčešće igra s bejzbolskom palicom. Pao je tako da on ne može u turskim sapunicama glumiti. To nije način. Ante, to nemoj raditi, rekao je Joško Jeličić

U emisiji Studio SuperSport HNL na MAXSportu glavna tema bila je derbi Dinama i Rijeke, koji je završio pobjedom "modrih" rezultatom 2-1. Ipak, ono što je trebalo biti slavlje nogometa pretvorilo se u raspravu o ponašanju na terenu, posebno kapetana Dinama Josipa Mišića.

Oko 15 minuta prije kraja, Mišić je izazvao kaos na terenu nasrnuvši na nekoliko gostujućih igrača, Tonija Fruka, Litavca Justasa Lasickasa i Antu Majstorovića. Scene koje su uslijedile bile su sve samo ne sportske, igrači Rijeke padali su jedan za drugim, a komentatori i gledatelji ostali su zatečeni. Joško Jeličić kritizirao je i stopera Rijeke Majstorovića:

- Meni je jasno da će Lasickas pasti onako kako je pao, odgurnuo ga je, a on vjerojatno rođen u strahu od Rusa... Ante Majstorović? Treba ga biti sramota! On je stoper koji najčešće igra s bejzbolskom palicom. Pao je tako da on ne može u turskim sapunicama glumiti. To nije način. Ante, to nemoj raditi. Ti si zdrav momak, profesionalac, ulaziš čvrsto. Nemoj to...

Unatoč krvavom dresu i vidljivim tragovima fizičkog obračuna tijekom utakmice, Ante Majstorović je nakon utakmice ostao smiren:

- Sve je u redu, to je derbi, to su normalne stvari. Nema zle krvi. Gužva pred kraj utakmice? Nemam komentar, to je derbi, velika utakmica, velika očekivanja s obje strane. To su normalne stvari koje se događaju - kazao je za MAXSport.

