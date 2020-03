Gobac: Štrlek se vraća, ali to više nikome nećemo tolerirati!

Vidio sam Manuelov dopis. On mora proći proceduru, ali ja sam pozitivan što se toga tiče, rekao nam je Zoran Gobac po primitku pisma koje je HRS-u poslao Manuel Štrlek.

U njemu je zatražio da mu se omogući povratak u reprezentaciju za koju je, prema vlastitom priznanju, odbio igrati na Europskom prvenstvu u siječnju na kojemu je Hrvatska osvojila srebrnu medalju.

Lino Červar rekao je da, razriješi li se procedura pozitivno, svakako pozvati Veszpremovo krilo u reprezentaciju za travanjski kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre koje ćemo tražiti u Parizu protiv Francuske, Portugala i Tunisa.

- Ja sam apsolutno za to. Samo, on će biti posljednji igrač koji može iskoristiti ovo pravo. Više nikad nitko neće moći igrati za Hrvatsku kada on to želi - jasan je Gobac.

Naravno, zadnju će oko slaganja momčadi imati Červar, ali što se njega tiče, Štrlekovo mjesto nije upitno.

- Ja sam Manuela prvi uveo u reprezentaciju 2008. godine. Jasno je moje mišljenje o njemu i koliko ga cijenim. Pa on je godinama jedno od najboljih lijevih krila na svijetu. Takav igrač Hrvatskoj treba, no neke stvari ne ovise o meni. Ako se se s HRS-om to riješi, onda će Manuel opet biti u momčadi - najavio je izbornik.