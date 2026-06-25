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Foto: NK Zadar/Facebook
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Riješili smo misterij star više od 20 godina! Ganac iz Zadra: To je budalaština, nije me pojeo lav...

Piše Mato Galić,

Bio sam s obitelji kad je do mene došao taj trač. Gdje sam nestao? Imao sam privatnih problema i nije mi bilo do nogometa, kaže Amugi, nekoć veznjak Zadra

Hrvatsku na SP-u čeka sudar s Ganom, a bolji povod za putovanje kroz uspomene na ganske nogometaše u HNL-u teško je zamisliti. Našim su terenima prodefilirali svakakvi likovi, no malo tko je ostavio toliko anegdota kao veznjak Thomas Amugi Tetteh (46).

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