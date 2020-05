'Riskirao sam karijeru, a drugi su živote. Opet bih ga udario...'

Na današnji dan obilježava se 30. godišnjica nikada odigrane utakmice između Dinama i Crvene zvezde.

Utakmica između Dinama i Crvene zvezde trebala se igrati 13. svibnja 1990. godine, no umjesto nogometnog spektakla došlo je do divljanja gostujućih navijača nakon čega su Bad Blue Boysi probili ogradu na sjevernoj tribini stadiona i sukobili se s policijom jer je štitila divljanje Delija.

Izgredi su započeli kada su srpski huligani pod vodstvom ratnog zločinca Željka Ražnjatovića - Arkana počeli uništavati južnu tribinu, a potom i napali gledatelje. Tadašnja milicija nije reagirala, pa su Bad Blue Boysi srušili ogradu na Sjeveru i utrčali na travnjak gdje je nastao kaos. Milicija je uzvratila upotrijebivši pendreke, suzavac, te vodeni top.

VIDEO: DINAMO OBILJEŽIO 30 GODINA NEODIGRANE UTAKMICE SA ZVEZDOM

U sveopćem metežu, dok se većina igrača oba sastava povukla u svlačionice, tadašnji kapetan Dinama, Zvonimir Boban je krenuo braniti navijače. Kada ga je jedan od 'plavaca' udario pendrekom, Zvone mu je uzvratio skočivši mu nogama u trbuh. Zbog toga je Boban kažnjen s devet mjeseci neigranja, a kasnije mu je smanjena na četiri mjeseca i izbornik Ivica Osim nije ga vodio na Svjetsko prvenstvo u Italiji.

- Sjećam se toga s ponosom što sam bio dio te priče, zajedno s Boysima i hrvatskim narodom. Tada sam riskirao karijeru, ali neki drugi, bezimeni navijači, riskirali su svoje živote. Opet bih udario onog milicajca, ali nisam htio biti nikakav heroj, samo sam reagirao na nepravdu koja je trajala godinama. Junaci su išli u rat, mi smo bili samo buntovnici - rekao je Zvonimir Boban u jednom od intervjua.

- Što su radili našim navijačima, to je za svaku osudu. U isto su vrijeme navijači Crvene zvezde, koji su sve to izazvali, sjedili mirno kao u galeriji. Pokušao sam zaštititi jednoga našeg navijača, ali sam dobio pendrekom po glavi pa sam u afektu vratio - kazao je Boban.

Kako je to sve izgledalo?

- Nas nekoliko je krenulo prema našim navijačima da ih zaštiti od milicije. Bili su tu Vjeko Škrinjar, Zoran Mamić, ja, kasnije su dotrčali i Ibrahimović i moj brat Dado. U jednoj skupini ugledao sam rođaka iz Hercegovine. Razbili su mu zube. Vikao sam na milicajce "Kako vas nije stid?". Njihove navijače uopće nisu dirali. To je najveća sramota. Tada me jedan od milicajaca udario u rame, drugi u lakat pendrekom. Nadam se da je to snimljeno. Poludio sam i jednog od njih nokautirao.

Bačen je i suzavac, postalo je jasno kako nogometa na Maksimiru neće biti, a sukobi su ubrzo prebačeni s tribina na prostor oko stadiona. Utakmica nikada nije odigrana, a neredima je ozlijeđeno 79 "milicionera" i 59 gledatelja, no srećom nije bilo mrtvih.

Naš ugledni novinar Ado Kožul tada napisao: U tom smo trenutku vidjeli da milicija ima i noge. I ruke. I pendreke. Tada su i oni krenuli u akciju. Dok su navijači istrčavali iz sjevernog tora na teren, pa ih milicija utjeravala u njega, zvezdaši su se fino smjestili na vrh južne tribine i besplatno uživali u prizoru.“

Utakmica je kasnije registrirana pobjedom gostiju 3-0 bez borbe. Maksimirski klub je kažnjen tako da je dvije prvenstvene ili kup utakmice u statusu domaćina morao odigrati izvan Zagreba. Kasnije je te dvije utakmice odigrao kao domaćin na riječkoj Kantridi. Crvenoj zvezdi prvotna je kazna od dvije domaće utakmice izvan Beograda zamijenjena novčanom sankcijom.

Tadašnji milicajac Refik Ahmetović, koji je udario Bobana u razgovoru za Hrvatski radio kasnije je otkrio kako su ga kolege nagovarale da ubije Bobana.

- Kad sam se digao, tad su me moje kolege koje su bile blizu mene nagovarale da mu pucam u leđa. Da ga ubijem. Ja to nisam učinio. Nagovarali su me cijelo vrijeme dok je on tu bio na stazi. Njega je Kuže odveo prema svlačionici. Ja sam rekao 'Ako vi hoćete pucati, imate svoj pištolj i pucajte. Ja neću pucati' - kazao je Ahmetović.

Godine koje su uslijedile bile su u znaku rata i srpske agresije na novostvorenu hrvatsku državu. Premda je Domovinski rat započeo godinu dana nakon maksimirskih događaja, za mnoge u Hrvatskoj događaji 13. svibnja bili uvod u Domovinski rat.

I sam povijesni trenutak maksimirskih zbivanja i te kako je simboličan. Sve se dogodilo između dva bliska i ključna datuma hrvatske povijesti. Tri tjedna prije tog 13. svibnja održani su prvi višestranački izbori u tadašnjoj SR Hrvatskoj, a nepuna tri tjedna nakon maksimirskih nereda konstituiran je prvi višestranački Sabor Republike Hrvatske.

Nakon toga je odigrano još jedno cijelo prvenstvo, a Dinamo je na Maksimiru pobijedio Zvezdu sa 3-2 i to 18. svibnja 1991. godine, dan prije održavanja referenduma o samostalnosti u Hrvatskoj.

Zanimljivo je da je američka televizijska kuća CNN neodigranu maksimirsku utakmicu uvrstila među pet nogometnih utakmica koje su promijenile svijet. Na toj listi, maksimirski događaj zauzeo je četvrto mjesto.

"Jugoslavija je bila na izdisaju i samo se čekalo kad će sve eksplodirati. U Hrvatskoj je prije utakmice Dinama i Zvezde na izborima pobijedila stranka koja se zalagala za neovisnost. No događaji 13. svibnja 1990. bili su uvod u najkrvaviji sukob u Europi nakon poraza nacista 1945. godine. Buduća zvijezda Milana Zvonimir Boban udario je policajca koji je prije toga napao jednog od navijača Dinama", napisao je CNN.

