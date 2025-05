RK Zagreb ostao bez trenera! Prvi put ove sezone nisu slavili pa se razišli s Petkovićem...

Rukometaši Zagreba u subotu prvi put u 18 godina nisu uspjeli pobijediti u Kutiji Šibica. Remizirali su s Nexeom (31-31) u doigravanju za prvaka i tako prvi put ove sezone ostali bez pobjede u domaćem natjecanju, a to je toliko šokiralo čelnike da su odlučili smijeniti trenera Velimira Petkovića!

Zvuči nevjerojatno, ali nije šala, takve je standarde Zagreb nametnuo sam sebi prethodnih godina kada je uvjerljivo osvajao titulu. I dalje ima sve u svojim rukama, vodi 3-1 protiv Nexea u utrci tko prije do šest bodova. No, igra već dulje vrijeme nije na zadovoljavajućoj razini pa su čelnici odlučili presjeći i zahvaliti se Petkoviću koji je na klupi bio od studenog prošle godine.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

O svemu se oglasio glavni menadžer kluba Božidar Jović.

- Želio bih se zahvaliti treneru Petkoviću na svemu što je napravio za naš klub u ovom periodu. Podigao je ekipu po svom dolasku i s njime smo upisali neke sjajne rezultate u Ligi prvaka. Nažalost, nakon što smo zaključili našu europsku sezonu situacija se promijenila i ekipa više nije igrala na zadovoljavajućem nivou. Osjetili smo određeno nezadovoljstvo kod velikog broja igrača, kako onih koji većim dijelom nisu igrali, tako i onih koji su korišteni u rotaciji. Trener Petković je pružio sve svoje veliko iskustvo i znanje ne bi li podigao momčad, ali nažalost to se do sada nije dogodilo. Uoči same završnice Kupa i Prvenstva Hrvatske, a nakon razgovora s gospodinom Petkovićem, zaključili smo da je za klub u ovome trenutku najbolje da se sporazumno raziđemo. Treneru Velimiru Petkoviću želio bih se zahvaliti za vrijeme koje je proveo s nama i za svo svoje veliko znanje i dobru energiju koju je podijelio s našim klubom. Hvala ti Petko!

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Još nije poznato tko će voditi zagrebaše, ali morat će čelnici brzo donijeti rješenje jer pred njima je uskoro završnica Kupa i nastavak finalne serije protiv Nexea koji je osjetio da može igrati protiv ovog Zagreba. Pobjeđivao je Nexe zadnjih sezona Zagreb u Našicama, ali bi u gostima u pravilu bio bez šanse. Nedavno se približio u četvrtfinalu Kupa, najavio da bi mogao iskoristiti letargiju u kojoj zagrebaši igraju nakon završetka europske sezone.