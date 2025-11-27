Roberto Soldić nahvalio FNC: Kad sam to gledao, taj trenutak ne možeš kupiti. To je vječnost!'

Jedan od najboljih hrvatskih MMA boraca Roberto Soldić (30, 21-4-1) otvorio je svoj gym u Vitezu u Bosni i Hercegovini, a mnogi hrvatski, regionalni, ali i europski borci sad odlaze tamo na pripreme za meč. To je napravio i Martin Batur (33, 9-4) ususret meču protiv poljske legende Michala Kite (45, 22-16-1).

Bivši dvostruki prvak KSW-a trenutačno nastupa pod okriljem azijskog ONE-a i čeka novi meč, a već je nekoliko puta prisustvovao eventima najbolje MMA promocije jugoistočne Europe Fight Nation Championshipa. Iako se 'Robocop' borio po velikim svjetskim scenama, za jednu je stvar istaknuo da bi htio osjetiti, ono što je dosad osjetio samo na FNC-u.

- Borio sam se u Zagrebu, ali tad je u dvorani bilo pet tisuća ljudi. Sad gledam FNC koji ima 17, 18, 20 tisuća gledatelja, to je drugi nivo - objasnio je Roberto pa poentirao:

- Volio bih jednom ući u kavez da to osjetim. Jer kad sam vidio kako je Batur izlazio u Zadru, svi su se digli... Taj trenutak ne možeš kupiti, to je vječnost. Taj trenutak ne možeš kupiti i volio bih se vratiti u neke mečeve da ponovno osjetim tu energiju - objasnio je Soldić.

Nije nemoguće, ali teško ga je očekivati u FNC-u još neko vrijeme. No, bilo kako bilo, tko zna kad ćemo Roberta gledati na domaćem terenu, onako, za dušu. Vidjet ćemo ga sigurno pored kaveza gdje je došao bodriti upravo Martina Batura koji se vraća nakon teške ozljede koljena protiv poljske MMA legende Michala Kite u glavnom meču večeri FNC-a 25 u Varaždinu u subotu, 29. studenoga.