Iako je Hrvatska u osmini finala Eura izgubila od Španjolske 5-3 nakon produžetaka, prvo vodstvo na utakmici imali su - 'vatreni'.

Nevjerojatnim kiksom španjolskog golmana Unaija Simona Hrvatska je povela već u 20. minuti. Pedri mu je dodao laganu loptu nazad, a Simon je refleksno išao opaliti po njoj, jedva ju je taknuo, a ona je od njegove noge otišla u gol. Navijači 'furije' bili u nevjerici, Hrvati pak u ekstazi. Kako se to može dogoditi takvom golmanu?!

Ta situacija mnoge je podsjetila na legendarnu 'krticu'. Prije 15 godina, 11. listopada 2006. godine, Hrvatska je slavila protiv Engleske 2-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Drugi gol bio je autogol Garyja Nevillea koji je loptu poslao nazad svome golmanu Paulu Robinsonu, no ovome je ona prešla preko noge. Promašio ju je u potpunosti! I kasnije okrivio krtičnjak...

Upravo je Robinson prokomentirao Simonov kiks:

- Opet Hrvatska s ovakvim golovima, haha. Nevjerojatno da je to opet Hrvatska. Ovakvo dodavanje imate 10 ili 15 puta u utakmici pa o njemu ni razne razmišljate. Na jedan način, ovo je drukčije od moje situacije jer sam ja išao udariti loptu koja nije bila tamo, ona je preskočila meni preko noge. Ovo? Ovo je čisti pad koncentracije. Ovo je za njega toliko lagano da on već gleda što će dalje s njom, kako je se što prije riješiti braničima. U njegovu obranu, nije to dobro dodavanje Pedrija. Pedri mu je dao nezgodnu loptu, ali golmani bi se trebali moći nositi s ovim - rekao je Robinson pa zaključio.

- Cijeli život će morati slušati o ovome kiksu, kao što i ja danas sjedim ovdje i govorim o tome otprije 15 godina. Kako se osjeća u ovoj situaciji? Meni je bilo drukčije, lopta je udarila grbu na terenu i ja sam u tom trenutku iskreno bio uvjeren da nisam mogao ništa učiniti, išao sam udariti loptu koja nije bila tamo, ali ovo je pad koncentracije. Nije mi smetalo za vrijeme utakmice ali poslije utakmice... Nisam bio isti čovjek niti golman 18 mjeseci. Novinari, navijači, taj pritisak...