<p>Hrvatske rukometašice u petak će (18.15), utakmicom protiv <strong>Mađarske </strong>u Koldingu, započeti svoje deseto sudjelovanje na europskim prvenstvima, a pomlađena reprezentacija pod vodstvom izbornika <strong>Nenada Šoštarića</strong> nada se dobrom startu na početku natjecanja u Danskoj.</p><p>I Norveška je trebala biti domaćin prve i druge faze natjecanja, ali su Norvežani zbog teške situacije i propisanih protuepidemijskih mjera odustali od domaćinstva 14. Europskog prvenstva pa je Danska ostala usamljena, a Kolding je kao domaćin skupine C, u kojoj igraju hrvatske rukometašice, zamijenio norveški Trondheim.</p><p>U Koldingu će se odigravati i utakmice skupine D u prvoj fazi natjecanja, dok će Herning ugostiti skupine A i B.</p><p>Uz Hrvatsku i Mađarsku u skupini C su aktualne svjetske prvakinje Nizozemke i reprezentacija Srbije. Zanimljivo, i na posljednjem EP-u 2018. u Francuskoj hrvatske rukometašice su bile u skupini C s Nizozemskom i Mađarskom, a uz njih su još bile i Španjolke. Hrvatska je ostala bez ijednog boda, uvjerljivo izgubivši sve tri utakmice.</p><p>Izbornik Šoštarić je u odnosu na posljednji službeni nastup, protiv Turske u kvalifikacijama potkraj prošle godine, što zbog ozljeda, što zbog zaraze korona virusom, ostao bez sedam igračica od kojih je većina bila u prvoj postavi. Ipak, Šoštarić vjeruje da je 18 igračica koje je poveo u Dansku sposobno napraviti bolji rezultat nego prije dvije godine u Francuskoj.</p><p>- Dat ćemo sve od sebe da prođemo prvi krug, da odigramo prvu utakmicu bolje nego što smo odigrali na prošlom prvenstvu, kada smo bili prestrašeni i platili smo školarinu. Ni tamo nismo bili kompletni jer nije bilo Mičijević i Vidak. Barem jedna pobjeda bi bila veliki poticaj i za nastavak natjecanja ako se uspijemo plasirati dalje - izjavio je izbornik hrvatske ženske reprezentacije koja je svoju posljednju pobjedu na europskim prvenstvima ostvarila 2014. nad Nizozemskom (31-27), kad su Hrvatska i Mađarska bili sudomaćini Eura. </p><p>U Danskoj će se hrvatske rukometašice potruditi popraviti dosadašnji učinak na europskim prvenstvima na kojima hrvatska reprezentacija ima 19 pobjeda i 27 poraza. Protiv Mađarica su posljednju utakmicu odigrale prije dvije godine u Montbeliardu, a Mađarska je slavila s 24-18, prekinuvši tako niz poraza od Hrvatica koje su na EP-ima bile bolje 1996. u Danskoj (24-19) te 2012. u Srbiji (28-27).</p><p>Mađarice u ovaj dvoboj ulaze kao favoritkinje.</p><p>- Odlično ih poznajem, igrala sam tamo četiri godine i nadam se da će to pomoći u ovom susretu. Pokušat ćemo iznenaditi Mađarice. Spremile smo neke nove taktičke varijante s kojima ćemo ih probati iznenaditi, a kasnije i Nizozemsku i Srbiju. Ono što je važno, jest da ne smijemo raditi greške u obrani jer će to onda Mađarice kažnjavati lakim golovima - poručila je 26-godišnja vanjska igračica francuskog Metza <strong>Ćamila Mičijević</strong> koja je propustila prošli Euro.</p><p>- Nadamo se da ćemo se posložiti lijepo i u napadu jer smo na prijašnjim natjecanjima imale s tim problema, davale smo malo golova. Teško je protiv takvih ekipa tražiti pobjedu s malim brojem golova, tako da ćemo se, osim dobre obrane, morati potruditi i u napadu - dodala je Mičijević.</p><p>Hrvatska će nakon otvaranja protiv Mađarske sljedeću utakmicu igrati protiv Nizozemki (nedjelja, 18.15), a natjecanje u prvoj fazi će zaključiti dvobojem protiv Srbije (utorak, 18.15). Tri od četiri reprezentacije će izboriti plasman u drugi krug, u kojem će se ekipe iz skupine C spojiti s tri najbolje reprezentacije iz skupine D u kojoj su Rumunjska, Norveška, Njemačka i Poljska.</p><p>Dvije prvoplasirane reprezentacije iz dvije skupine drugog kruga će se boriti u polufinalu i kasnije za odličja.</p><p>Naslov europskih prvakinja osvojen prije dvije godine na domaćem terenu brane Francuskinje. Srebro je pripalo Rusiji, a bronca Nizozemskoj. </p>