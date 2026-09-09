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Rodri je prvo sprdao igrače Valencije, a zatim im se ispričao

Piše Ivan Tomašković,
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Rodri je prvo sprdao igrače Valencije, a zatim im se ispričao
Foto: Bruna Casas
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Igrač Barcelone je u razgovoru sa suigračem Pauom Cubarsijem iznio niz uvredljivih komentara na račun protivničke momčadi

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Španjolski kapetan i igrač Barcelone Rodri našao se u središtu javne rasprave nakon što je objavljena snimka na kojoj omalovažava igrače Valencije tijekom prvenstvene utakmice. Barcelona je u gostima pobijedila 5-0, a u razgovoru sa suigračem Pauom Cubarsijem, Rodri je iznio niz uvredljivih komentara na račun protivničke momčadi.

LaLiga - Valencia v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano

- Slabi su. Ovi dečki su stvarno slabi. U drugom poluvremenu nisu prešli centar. Ekipa im je totalni užas - čuje se Rodri na snimci. 

Nakon objave, njegove su riječi izazvale oštre reakcije u javnosti i suočio s kritikama zbog nepoštovanja suparnika.

Rodri je potom osobno nazvao nekoliko nogometaša Valencije i uputio im ispriku. Taj potez potvrdio je i novinar Nacho Sanchis. 

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