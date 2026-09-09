Rodri je prvo sprdao igrače Valencije, a zatim im se ispričao

Španjolski kapetan i igrač Barcelone Rodri našao se u središtu javne rasprave nakon što je objavljena snimka na kojoj omalovažava igrače Valencije tijekom prvenstvene utakmice. Barcelona je u gostima pobijedila 5-0, a u razgovoru sa suigračem Pauom Cubarsijem, Rodri je iznio niz uvredljivih komentara na račun protivničke momčadi.

Foto: Pablo Morano

- Slabi su. Ovi dečki su stvarno slabi. U drugom poluvremenu nisu prešli centar. Ekipa im je totalni užas - čuje se Rodri na snimci.

🔴 VIDEO RODRI



Como este video no deja en muy buen lugar a Rodri y podría dañar su imagen y poner en su contra a la afición valencianista, alguien ha llamado a Movistar para que lo borren. Y lo han borrado. No sea que a la estrella del Fútbol Club Barcelona le coja manía alguna… pic.twitter.com/lE7JOzSXSp — Yasujiro Mizoguchi (@YasujiroOficial) September 8, 2026

Nakon objave, njegove su riječi izazvale oštre reakcije u javnosti i suočio s kritikama zbog nepoštovanja suparnika.

Rodri je potom osobno nazvao nekoliko nogometaša Valencije i uputio im ispriku. Taj potez potvrdio je i novinar Nacho Sanchis.