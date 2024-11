Rodri o ceremoniji Zlatne lopte: Bilo je teško zbog Real Madrida

Rodri (28) je osvojio Zlatnu loptu ispred Viniciusa, a Real Madrid je bojkotirao ceremoniju zato što nagrada nije otišla u ruke brazilskog reprezentativca. Veznjak Manchester Cityja dobio je 1170 glasova, dok je Vini dobio 1129 glasova, odnosno 41 manje. Glasalo je 99 od 100 pozvanih novinara jer se Sirija nije odazvala.

Pokretanje videa... 00:53 Tko je Rodri? Živio je u domu i vozio polovnu Corsu: 'Ismijavali su me, ali nije me bilo briga...' | Video: 24sata/reuters

U razgovoru za L'Equipe, Rodri je otkrio kako na prvu nije vjerovao da se delegacija Real Madrida neće pojaviti u Parizu.

- Nisam znao što se događa. Iznenadio sam se kada bi me svi pitali o Real Madridu. Nitko mi ništa nije rekao prije ceremonije. Sredinom dana, dok smo se spremali za ući u avion, primio sam nekoliko poruka od prijatelja da Real Madrid neće doći. Prvo nisam vjerovao, mislio sam da je to lažna vijest - komentirao je.

Kada je sletio u Pariz, počeo je shvaćati kako bi mogao osvojiti Zlatnu loptu.

- Kad sam sletio u Pariz, primio sam još poruka s čestitkama. Tada sam shvatio da sam se ukrcao u avion kako bih sudjelovao na ceremoniji, a sletio sam praktički kao pobjednik. Bilo je teško zbog vijesti o letu iz Madrida, ali odlučio sam ne obazirati se na to nego uživati u večeri. Znao sam da mi nitko ništa neće govoriti do samoga kraja i upalilo je jer sve do tada nismo znali dobitnika. Mislim da je odluka da se drži u tajnosti bila odlična - rekao je.