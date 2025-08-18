Rokas Pukštas: Bilo je jako puno drame iza kulisa...

Hajduk je slavio protiv Slaven Belupa (3-0) u 3. kolu HNL-a, ali atmosfera na Poljudu bila je daleko od slavljeničke. Igrači su prišli sjevernoj tribini, a pripadnici Torcide zasuli su ih bakljama, isfrustrirani novim ispadanjem iz Europe od Dinamo Cityja.

Rokas Pukštas odigrao je jednu od najboljih utakmicu u posljednjih godinu dana. Igrač je to koji je najviše stagnirao kod Gennara Gattusa, vidljivo je pao u formi i mučio se, ali kod Gonzala Garcije pokazuje naznake svog velikog talenta. Zabio je za 2-0 i bio je konstanta opasnost za goste, ulazio je iz drugog plana, djelovao razigrano i pun energije.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Pokazali smo karakter nakon teškog poraza u četvrtak. Trebali smo biti agresivni, puni energije. Napravili smo dobar posao, igrači koji do sada nisu igrali puno još jednom su pokazali da mogu pomoći - kazao je američki nogometaš nakon utakmice.

Prokomentirao je i situaciju za gol.

- Odličnu loptu poslao mi je Melnjak. Osjećaj je sjajan, ali sve zasluge idu Melnjaku. Ja sam se samo trebao naći na tom mjestu.

Težak period je iza njega.

- Bilo je puno drame iza kulisa, ali jako sam sretan što mi trener vjeruje. Ja vjerujem u naš sustav, sigurno će sve dugotrajno funkcionirati. Jako sam sretan.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Težak period iskoristio je kako bi radio na sebi. I isplatilo se.

- Dosta sam trenirao samostalno, da budem najspremniji kada mi se ukaže prilika. Jako puno sam naučio iz toga i sigurno će mi pomoći u karijeri - rekoa je Pukštas.