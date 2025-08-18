Obavijesti

Sport

Komentari 2
KONAČNO JE ZABIO

Rokas Pukštas: Bilo je jako puno drame iza kulisa...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Rokas Pukštas: Bilo je jako puno drame iza kulisa...
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pokazali smo karakter nakon teškog poraza u četvrtak. Trebali smo biti agresivni, puni energije. Napravili smo dobar posao protiv Slavena, rekao je američki nogometaš

Hajduk je slavio protiv Slaven Belupa (3-0) u 3. kolu HNL-a, ali atmosfera na Poljudu bila je daleko od slavljeničke. Igrači su prišli sjevernoj tribini, a pripadnici Torcide zasuli su ih bakljama, isfrustrirani novim ispadanjem iz Europe od Dinamo Cityja.

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split vs NK Slaven Belupo 3:0 01:24
HNK Hajduk Split vs NK Slaven Belupo 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Rokas Pukštas odigrao je jednu od najboljih utakmicu u posljednjih godinu dana. Igrač je to koji je najviše stagnirao kod Gennara Gattusa, vidljivo je pao u formi i mučio se, ali kod Gonzala Garcije pokazuje naznake svog velikog talenta. Zabio je za 2-0 i bio je konstanta opasnost za goste, ulazio je iz drugog plana, djelovao razigrano i pun energije.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Pokazali smo karakter nakon teškog poraza u četvrtak. Trebali smo biti agresivni, puni energije. Napravili smo dobar posao, igrači koji do sada nisu igrali puno još jednom su pokazali da mogu pomoći - kazao je američki nogometaš nakon utakmice.

Prokomentirao je i situaciju za gol.

- Odličnu loptu poslao mi je Melnjak. Osjećaj je sjajan, ali sve zasluge idu Melnjaku. Ja sam se samo trebao naći na tom mjestu. 

Težak period je iza njega. 

- Bilo je puno drame iza kulisa, ali jako sam sretan što mi trener vjeruje. Ja vjerujem u naš sustav, sigurno će sve dugotrajno funkcionirati. Jako sam sretan. 

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Težak period iskoristio je kako bi radio na sebi. I isplatilo se.

- Dosta sam trenirao samostalno, da budem najspremniji kada mi se ukaže prilika. Jako puno sam naučio iz toga i sigurno će mi pomoći u karijeri - rekoa je Pukštas. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač iz Premiershipa stiže na Rujevicu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Savinho želi u Tottenham, City zamjenu pronašao u krilu Real Madrida

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025