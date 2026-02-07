Roko Brajković: Gol posvećujem ocu. Lakše mi je desno igrati

Hajduk su do pobjede protiv Slaven Belupa vodili Pukštas i Brajković koji su zabili golove, a krilni nogometaš Splićana podijelio je svoje dojmove nakon utakmice.

- Utakmica je bila teška, puno trke s naše i njihove strane. Naša kvaliteta je presudila. Imali smo dosta šansi, neke nismo iskoristili. Mirno smo priveli utakmicu kraju - rekao je Brajković, a na pitanje osjeća li se bolje na desnoj ili lijevoj strani odgovara:

- U mlađim kategorijama sam igrao lijevo i desno. Mogu i jednu i drugu stranu. Ako se mene pita lakše mi je desno, ali gdje me trener stavi odradit ću 100%.

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kakav je bio osjećaj u akciji kod pogotka?

- Utrčao sam u prostor. Sigur je odigrao odličan pas. Došao sam s golmanom 1 na 1, nisam imao što. Prije ovog gola, zabio sam zadnje kolo protiv Šibenika sa 17 metara. Prošlo je puno vremena. Nadam se da ću sad nastaviti ovako.

Kome ide posveta gola?

- Svom ocu koji mi je cijeli tjedan govorio da moram za njega zabiti.

Nadaš li se da ćeš češće dobijati priliku?

- Ne znam, ja ću davati sve od sebe, na treneru je da odluči. Ostaje žal za dvije prošle utakmice, ali ne smijemo gledati nazad. Osijek? Nezgodna ekipa, imaju puno novih igrača, ali idemo na pobjedu - zaključio je Brajković.