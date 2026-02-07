Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIO PROTIV SLAVENA

Roko Brajković: Gol posvećujem ocu. Lakše mi je desno igrati

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Roko Brajković: Gol posvećujem ocu. Lakše mi je desno igrati
3
Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 2.0 Utrčao sam u prostor. Sigur je odigrao odličan pas. Došao sam s golmanom 1 na 1, nisam imao što. Prije ovog gola, zabio sam zadnje kolo protiv Šibenika sa 17 metara, kaže Brajković

Admiral

Hajduk su do pobjede protiv Slaven Belupa vodili Pukštas i Brajković koji su zabili golove, a krilni nogometaš Splićana podijelio je svoje dojmove nakon utakmice.

- Utakmica je bila teška, puno trke s naše i njihove strane. Naša kvaliteta je presudila. Imali smo dosta šansi, neke nismo iskoristili. Mirno smo priveli utakmicu kraju - rekao je Brajković, a na pitanje osjeća li se bolje na desnoj ili lijevoj strani odgovara:

- U mlađim kategorijama sam igrao lijevo i desno. Mogu i jednu i drugu stranu. Ako se mene pita lakše mi je desno, ali gdje me trener stavi odradit ću 100%. 

Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a
Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kakav je bio osjećaj u akciji kod pogotka?

- Utrčao sam u prostor. Sigur je odigrao odličan pas. Došao sam s golmanom 1 na 1, nisam imao što. Prije ovog gola, zabio sam zadnje kolo protiv Šibenika sa 17 metara. Prošlo je puno vremena. Nadam se da ću sad nastaviti ovako.

Kome ide posveta gola?

- Svom ocu koji mi je cijeli tjedan govorio da moram za njega zabiti.

Nadaš li se da ćeš češće dobijati priliku?

- Ne znam, ja ću davati sve od sebe, na treneru je da odluči. Ostaje žal za dvije prošle utakmice, ali ne smijemo gledati nazad. Osijek? Nezgodna ekipa, imaju puno novih igrača, ali idemo na pobjedu - zaključio je Brajković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo u lovu na Trontelja, a još jedan hit igrač HNL-a odlazi u Sarajevo

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!
BRONČANI FUTSALAŠI

Hrvatska - Francuska 11-10 TOOOOOOOO! Imamo broncu!

Hrvatski futsalaši osvojili su prvu medalju u povijesti nakon prave drame šesteraca! Hrvatska je slomila jaku Francusku u prepunoj Areni Stožice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026