Roko Brajković potrgao križne ligamente! Oglasio se porukom na društvenim mrežama...

Hajduk je ostao bez Roka Brajkovića (21) na najmanje devet mjeseci. Magnetska rezonancija i dodatne pretrage pokazale su da je krilnom napadaču puknuo prednji i stražnji križni ligament te meniskus, zbog čega će morati na operaciju. Brajković se ozlijedio na nedjeljnom treningu uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Stradalo mu je koljeno koje je već operirao u djetinjstvu, a Hajduk će na njega ponovno moći računati tek tijekom sljedeće godine.

Mladi nogometaš oglasio se dan nakon teške ozljede na društvenim mrežama.

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruku. Ako nešto izmakne, znači nije za tebe. Bar ne u ovo trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj… i vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije kako bih prepoznao let…"

Foto: instagram

Tešku ozljedu potvrdio je i Hajduk na društvenim mrežama koji je također poslao poruku ohrabrenja igraču.

"Roko Brajković zbog ozljede je morao prekinuti jučerašnji trening. Dodatni liječnički pregledi danas su na žalost potvrdili kako se radi o teškoj ozljedi koljena koja će ga s terena udaljiti na duže vrijeme. Roko, drži se. Cijeli Klub je uz tebe u ovim teškim trenucima, želimo ti usješan oporavak i što skoriji povratak.", napisali su.

Teška ozljeda stigla je u najgorem mogućem trenutku za Brajkovića, koji je na početku sezone izborio mjesto u početnoj postavi momčadi Gonzala Garcije. U prvoj utakmici protiv Pafosa, koju je Hajduk na Poljudu dobio 2-0, pružio je vrlo dobru izvedbu, a protiv Žiline postigao je atraktivan gol i dodao asistenciju.

Brajković je za prvu momčad Hajduka debitirao 2022. godine, dok je značajniju minutažu dobio u proljeće 2025. pod vodstvom Gennara Gattusa. Nakon zahtjevnijeg početka u mandatu Garcije tijekom 2026. ustalio se na desnom krilu i prometnuo u jednog od najvažnijih igrača splitske momčadi.

Za Hajduk je dosad odigrao 52 utakmice u svim natjecanjima, postigao šest pogodaka i dodao sedam asistencija. Ugovor sa splitskim klubom vrijedi mu do ljeta 2029. godine, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na milijun eura. Prošao je sve mlađe hrvatske reprezentativne uzraste, a za U-21 reprezentaciju nastupio je sedam puta.

Hajduk će u četvrtak na Cipru braniti prednost od 2-0 iz prve utakmice. Prođe li Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrat će protiv Salzburga. Ispadne li od ciparskog prvaka, europski put nastavit će u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv pobjednika dvoboja Žalgirisa i Dinama iz Tbilisija.