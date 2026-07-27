Rakitić ga kao veliko pojačanje doveo iz Valencije, Graf ga sada pustio besplatno iz Hajduka

Španjolski veznjak Hugo Guillamón napustit će Hajduk godinu dana prije isteka ugovora i karijeru nastaviti u Sportingu iz Gijóna, objavio je Killer Asturias.

Guillamón bi tijekom ponedjeljka trebao službeno dogovoriti sporazumni raskid suradnje sa splitskim klubom, nakon čega će otputovati u Španjolsku. Prema predviđenom rasporedu, poslijepodne će odletjeti u Valenciju, dok bi u Gijón trebao stići u utorak i dovršiti sve formalnosti prije potpisa ugovora.

Sa Sportingom bi trebao potpisati ugovor do ljeta 2028. godine, uz mogućnost produljenja suradnje za dodatnu sezonu. Španjolski klub njegovim dolaskom namjerava zaključiti slaganje veznog reda, a trener Nicolás Larcamón vidi ga kao jednog od budućih nositelja momčadi.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Trener Nicolás Larcamón u Guillamónu dobiva iskusnog i autoritativnog igrača, u čiju je plaću klub uložio značajna sredstva. Španjolac ima više od 100 nastupa u prvoj španjolskoj ligi, a bio je i dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Iako je mogao čekati ponude klubova iz višeg ranga, privukao ga je projekt grupacije Orlegi Sports. Ključan je bio i poziv trenera Larcamóna, koji mu je osobno objasnio da ga vidi kao jednog od nositelja momčadi", navode Španjolci.

Guillamóna je, prema istom izvoru, privukao projekt grupacije Orlegi Sports, koja upravlja Sportingom, iako je mogao pričekati ponude klubova iz višeg ranga. Važnu ulogu u njegovoj odluci odigrao je i Larcamón, koji mu je osobno predstavio planove i ulogu u momčadi. Guillamón je na Poljud stigao bez odštete iz Valencije u rujnu 2025. godine. Za Hajduk je odigrao 26 utakmica u svim natjecanjima, ali nije postigao gol niti asistenciju. Splitski klub bio mu je tek drugi u profesionalnoj karijeri.

Prošao je Valencijinu nogometnu školu, a za prvu momčad "šišmiša" odigrao je 146 službenih utakmica. Skupio je više od 100 nastupa u La Ligi, a bio je i član španjolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine. Sporting je prošlu sezonu u španjolskoj drugoj ligi završio na desetome mjestu sa 61 bodom, odnosno 11 bodova manje od zone koja je vodila u doigravanje za plasman u La Ligu.