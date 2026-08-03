Roko Brajković se javio nakon uspješne operacije koljena: Uz Božju pomoć, vidimo se uskoro!

​Roko Brajković uspješno je operirao koljeno nakon teške ozljede koju je zadobio na treningu uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Mladi krilni napadač Hajduka potrgao je prednji križni ligament te meniskus, zbog čega ga očekuje najmanje devet mjeseci oporavka.

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Nakon operacije oglasio se na Instagramu.

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Brajković je ove sezone izborio mjesto u početnoj postavi Hajduka i postao jedan od ključnih igrača Gonzala Garcije. Posebno se istaknuo odličnom predstavom protiv Pafosa u prvoj utakmici te pogotkom protiv Žiline u prvom pretkolu.

Za prvu momčad Hajduka dosad je nastupio 52 puta, zabio šest pogodaka i podijelio sedam asistencija, a ugovor sa splitskim klubom ima do ljeta 2029. godine.