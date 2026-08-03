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Roko Brajković se javio nakon uspješne operacije koljena: Uz Božju pomoć, vidimo se uskoro!

Piše Ivan Kužela,
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Roko Brajković se javio nakon uspješne operacije koljena: Uz Božju pomoć, vidimo se uskoro!
Foto: Instagram
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Roko Brajković nakon teške ozljede operirao koljeno i čeka ga najmanje devet mjeseci oporavka. Mladi as poručio je da se vraća jači

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​Roko Brajković uspješno je operirao koljeno nakon teške ozljede koju je zadobio na treningu uoči uzvratne utakmice drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa. Mladi krilni napadač Hajduka potrgao je prednji križni ligament te meniskus, zbog čega ga očekuje najmanje devet mjeseci oporavka.

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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon operacije oglasio se na Instagramu.

- Neke pobjede počinju daleko od terena. Hvala svima na podršci, porukama i lipim željama. Uz Božju pomoć vidimo se uskoro!

Brajković je ove sezone izborio mjesto u početnoj postavi Hajduka i postao jedan od ključnih igrača Gonzala Garcije. Posebno se istaknuo odličnom predstavom protiv Pafosa u prvoj utakmici te pogotkom protiv Žiline u prvom pretkolu.

Za prvu momčad Hajduka dosad je nastupio 52 puta, zabio šest pogodaka i podijelio sedam asistencija, a ugovor sa splitskim klubom ima do ljeta 2029. godine.

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