Romano: Adriano Jagušić je blizu Werderu! Evo za koju cifru

Za mladog ofenzivca Slaven Belupa Adriana Jagušića interes je pokazivala portugalska Braga, ali sad je došlo do preokreta, tvrdi poznati svjetski insajder Fabrizio Romano.

Prema Romanovima navodima, njemački bundesligaš Werder Bremen koji se nalazi na 13. mjestu na tablici zainteresiran je za dovođenje jednog od najtraženijih igrača HNL-a. Jagušić je u dosadašnjem djelu sezone upisao 20 nastupa u kojima je zabio osam golova uz šest asistencija. Njega vrijednost na Transfermarktu trenutačno iznosi četiri milijuna eura.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dva kluba su vrlo blizu konačnog dogovora, a financijski uvjeti znatno su povoljniji od onih o kojima je prvo bilo riječ. Naime, Jagušićev transfer mogao bi dosegnuti šest milijuna eura umjesto ranije spominjanih četiri. Ako se tome pridodaju bonusi, mogao bi to biti jedan od najvećih izlaznih transfera u povijesti 'farmaceuta'. Za sad taj rekord drži transfer Nikole Katića u Rangers za 2,3 milijuna eura.