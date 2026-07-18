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Romano: Alen Halilović ima novi klub! Evo gdje će igrati

Piše Bruno Lukas,
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Romano: Alen Halilović ima novi klub! Evo gdje će igrati
Rijeka i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Alen Halilović blizu je potpisa za iranski Persepolis, a prema Fabriciju Romanu pregovori su u tijeku. Halilović dolazi besplatno nakon isteka ugovora s nizozemskom Fortunom Sittard

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Svojedobno jedan od najvećih talenta europskog nogometa, Alen Halilović traži novi klub u 30. godini.

Fabrizio Romano javio je da je bivši dragulj Dinama blizu potpisa za iranski Persepolis, kamo bi stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s nizozemskom Fortunom Sittard.

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U netom završenoj sezoni igrao je tek pet puta i ukupno 30 minuta, a prethodno je u travnju 2025. zbog ozljede gležnja morao na dužu stanku. Na teren se vratio u siječnju ove godine, no nije se uspio izboriti za mjesto u momčadi.

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Halilović je 2014. kao tinejdžer prešao iz Dinama u Barcelonu, što se pokazalo kao potez koji mu je karijeru usmjerio nizbrdo.

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Nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi katalonskog kluba, a uslijedio je niz posudbi i transfera kroz Sporting Gijón, HSV, Las Palmas, Milan, Standard Liège, Heerenveen, Birmingham, Reading i Rijeku.

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