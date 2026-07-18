Romano: Alen Halilović ima novi klub! Evo gdje će igrati

Svojedobno jedan od najvećih talenta europskog nogometa, Alen Halilović traži novi klub u 30. godini.

Fabrizio Romano javio je da je bivši dragulj Dinama blizu potpisa za iranski Persepolis, kamo bi stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s nizozemskom Fortunom Sittard.

U netom završenoj sezoni igrao je tek pet puta i ukupno 30 minuta, a prethodno je u travnju 2025. zbog ozljede gležnja morao na dužu stanku. Na teren se vratio u siječnju ove godine, no nije se uspio izboriti za mjesto u momčadi.

🚨🇭🇷 Alen Halilović, close to signing for Persepolis with negotiations underway.



Talks are advancing with former Barcelona player, free agent after leaving Fortuna Sittard. pic.twitter.com/gKHlxjBEuO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

Halilović je 2014. kao tinejdžer prešao iz Dinama u Barcelonu, što se pokazalo kao potez koji mu je karijeru usmjerio nizbrdo.

Nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi katalonskog kluba, a uslijedio je niz posudbi i transfera kroz Sporting Gijón, HSV, Las Palmas, Milan, Standard Liège, Heerenveen, Birmingham, Reading i Rijeku.