Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTKRIO ROMANO

Hajdukov talent (16) ipak odlazi u Inter. Bio je kapetan kadeta

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Hajdukov talent (16) ipak odlazi u Inter. Bio je kapetan kadeta
Foto: NK Hajduk

Krajem srpnja pojavila se informacija kako je Duje Slatina (16) potpisao novi ugovor s Hajduk i da će ostati u momčadi, no sada je sve dvojbe otklonio Fabrizio Romano

Duje Slatina (16) ipak napušta Hajduk i seli u talijanski Inter. Time je završena višemjesečna neizvjesnost oko njegova statusa. Vijest je objavio poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Slatina je kapetan kadeta splitskog kluba i još je krajem srpnja izgledalo da će ostati na Poljudu jer je potpisao novi ugovor.

Još se ne zna koliki će Hajduk prihodovati od ovog transfera. Ako je Slatina doista potpisao profesionalni ugovor, Splićani bi trebali dobiti odštetu. Uz to im svakako pripada naknada za razvoj igrača jer se radi o braniču koji je ponikao u njihovoj školi.

NA POLJUD STIŽU MILIJUNI? Izbornik Kanade: 'Sigur želi očajnički otići iz Hajduka...'
Izbornik Kanade: 'Sigur želi očajnički otići iz Hajduka...'

Mladi desni bek posljednjih je godina bio među najistaknutijim talentima Hajdukove Akademije, gdje je nosio kapetansku vrpcu, a redovito je nastupao i za mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske. Slatina je prošao sve uzraste u Hajduku i već ga duže vrijeme prate europski skauti.

Prošle sezone skupio je 28 nastupa u kadetskoj konkurenciji, u 26 utakmica bio je u početnoj postavi, a pritom je postigao pet pogodaka. Hajdukovi kadeti sezonu su završili kao drugi u prvenstvu, 13 bodova iza vršnjaka iz Dinama. Za hrvatske reprezentacije U15 i U16 ima devet nastupa i jednom i zabio, u prijateljskom dvoboju protiv Maroka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Debitirao je u Ligi prvaka, a sada ga je Dinamo poslao u drugu ligu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Jurić doveo crnogorskog napadača, Mlakar otišao na novu posudbu
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jurić doveo crnogorskog napadača, Mlakar otišao na novu posudbu

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Preobrazba profesorice iz Rijeke: Postala je bodibilderica, sad osvaja titule diljem Europe

Dejanira Žuklić (37) predavala je filozofiju riječkim srednjoškolcima, radila u turizmu, ali bodibilding i treninzi fitnessa ipak su prevladali i u tome uživa. Pogledajte kako je izgledala nekad, a kako danas

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025