Hajdukov talent (16) ipak odlazi u Inter. Bio je kapetan kadeta

Duje Slatina (16) ipak napušta Hajduk i seli u talijanski Inter. Time je završena višemjesečna neizvjesnost oko njegova statusa. Vijest je objavio poznati nogometni insajder Fabrizio Romano. Slatina je kapetan kadeta splitskog kluba i još je krajem srpnja izgledalo da će ostati na Poljudu jer je potpisao novi ugovor.

Još se ne zna koliki će Hajduk prihodovati od ovog transfera. Ako je Slatina doista potpisao profesionalni ugovor, Splićani bi trebali dobiti odštetu. Uz to im svakako pripada naknada za razvoj igrača jer se radi o braniču koji je ponikao u njihovoj školi.

Mladi desni bek posljednjih je godina bio među najistaknutijim talentima Hajdukove Akademije, gdje je nosio kapetansku vrpcu, a redovito je nastupao i za mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske. Slatina je prošao sve uzraste u Hajduku i već ga duže vrijeme prate europski skauti.

Prošle sezone skupio je 28 nastupa u kadetskoj konkurenciji, u 26 utakmica bio je u početnoj postavi, a pritom je postigao pet pogodaka. Hajdukovi kadeti sezonu su završili kao drugi u prvenstvu, 13 bodova iza vršnjaka iz Dinama. Za hrvatske reprezentacije U15 i U16 ima devet nastupa i jednom i zabio, u prijateljskom dvoboju protiv Maroka.