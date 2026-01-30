Romano: Nijemci žele Brekala

Josip Brekalo (27) mogao bi karijeru nastaviti u Herthi iz Berlina, prenosi Fabrizio Romano. Osim njemačkog kluba, interes je pokazalo i nekoliko talijanskih prvoligaša.

U tijeku su pregovori između Real Ovieda i Herthe, a Brekalo je u Španjolsku stigao iz Fiorentine prošlog ljeta. Ipak, nije se najbolje snašao i stigao je do 15 nastupa i samo jednog gola za posljednju momčad La Lige.

Brekalo je karijeru počeo u Dinamu, a s 18 godina ga je kupio Wolfsburg za 10 milijuna eura. Za "vukove" je nastupio 129 puta i zabio 22 gola te ih namjestio 19, a dio vremena proveo je na posudbama u Stuttgartu i Torinu. Godine 2023. prešao je u Fiorentinu, a prošlog ljeta u Oviedo.

Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 35 puta i zabio četiri gola.