Romano: Tottenham je pristao, Luka Vušković odlazi kod brata!

Nakon polusezone u poljskom Radomiaku pa još jedne u belgijskom klubu Westerlou, gdje je eksplodirao, hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković prošao je pripreme s Tottenhamom i nadao se prilici u prvoj momčadi koju ipak (još) nije dobio. Situaciji je doskočio novi njemački prvoligaš HSV koji je dobio odobrenje iz Engleske o posudbi, javlja stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Nakon nekoliko dana pregovora i situacije toplo-hladno, iz Hamburga su dobili zeleno svjetlo za dolazak 18-godišnjeg hrvatskog stopera, i to bez opcije za otkup ugovora, što znači da će se iduće ljeto vratiti u Spurse. "On je ključni dio budućeg projekta Tottenhama i ogroman talent", piše Fabrizio Romano na X-u uz informaciju o prelasku Splićanina u Njemačku.

Iako je impresionirao mnoge tijekom priprema, pa i zabio i asistirao u debiju, Vušković nije dobio priliku kod novog trenera Mitcha Johnsona. Sve tri službene utakmice prosjedio je na klupi, a dokazati bi se trebao u drugoj ligi "petice", Bundesligi, kod brata Marija (23), koji je nakon rigorozne četverogodišnje kazne zbog dopinga suspendiran do studenog iduće godine. Tko zna, možda i zaigraju skupa.

Foto: TONY O BRIEN