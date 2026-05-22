Romano: Iniesta postaje trener

Piše Issa Kralj,
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Fabrizio Romano objavio je da bi se Španjolac mogao ponovno vratiti u Ujedinjene Arapske Emirate, ali ovog puta u trenerskoj ulozi. Iniesta bi trebao preuzeti klupu Gulf Uniteda

Nakon završetka igračke karijere, bivši španjolski veznjak Andrés Iniesta (42) spreman je za trenerske izazove. Strijelac pobjedničkog gola u finalu Svjetskog prvenstva 2010. preuzima svoj prvi samostalni trenerski angažman, i to u poznatom okruženju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Početkom godine šuškalo se o tome da će legenda Barcelone okušati kao trener, a kao opcija se spominjala i klupa reprezentacija Maroka. Međutim, poznati nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je da bi se Španjolac mogao ponovno vratiti u Ujedinjene Arapske Emirate, ali ovog puta u trenerskoj ulozi. Iniesta bi trebao preuzeti klupu Gulf Uniteda

Iniesta je zadnje godine profesionalne nogometne karijere proveo upravo u Emiratima gdje je igrao za Emirates Club. Tijekom posljednjih godina Iniesta je više puta isticao kako želi ostati u nogometu i nakon završetka igračke karijere.

Najveći trag Iniesta je ostavio u dresu Barcelone gdje je postao jedna od legendi kluba. Za Katalonce je nastupao od 2002. do 2018. godine i osvojio četiri naslova Lige prvaka i devet titula španjolskog prvaka.

Nakon što je napustio Barcelonu, karijeru je nastavio u japanskom Vissel Kobeu, a onda je prešao u Emirates Club u kojemu je završio nevjerojatno bogatu karijeru. 

